Ausgangssperre nach blutigen Ausschreitungen in Bangladesch

Von: APA/Reuters/dpa

In Bangladesch ist nach Protesten gegen die Regierung von Ministerpräsidentin Sheikh Hasina und gewaltsamen Auseinandersetzungen eine Ausgangssperre verhängt worden. Sie soll auf unbestimmte Zeit gelten. Ab Montag gilt laut Innenministerium zudem für alle Bürger ein dreitägiger Urlaub. Bei Ausschreitungen, darunter auch Angriffe auf Büros der Partei Hasinas und Polizei-Reviere, kamen mindestens 55 Menschen ums Leben.

“Die, die jetzt auf den Straßen protestieren, sind keine Studenten, es sind Terroristen, die unsere Nation destabilisieren wollen”, sagte Hasina. Sie appelliere an ihre Mitbürger, auf mit harter Hand zu reagieren. Demonstranten hatten im Laufe des Tages wichtige Verkehrsstraßen blockiert, Studenten hatten den Rücktritt der Regierung gefordert. Die Polizei versuchte unter dem Einsatz von Tränengas, Blendgranaten und Gummi-Geschossen, die Demonstranten zu zerstreuen. Im ganzen Land wurde das Internet abgestellt.

In zahlreichen Städten kam es zu Auseinandersetzungen von Anhängern und Gegnern der Partei Hasinas, der Awami League. Im Nordwesten des Landes seien zwölf Polizisten zu Tode geprügelt worden, sagte Polizei-Vertreter Bijoy Bosak. In der Hauptstadt Dhaka seien bei Straßenschlachten mindestens fünf Menschen getötet und Dutzende verletzt worden, erklärten Polizei und Augenzeugen. Bei Ausschreitungen in der Stadt Munsiganj seien am Sonntag zwei Bauarbeiter auf dem Weg zur Arbeit getötet worden, berichteten Augenzeugen. Zudem habe es 30 Verletzte gegeben. Es handelte sich um die schwersten Ausschreitungen in dem südasiatischen Land seit dem Sieg Hasinas bei Wahlen im Jänner, die von der größten Oppositionspartei boykottiert worden waren.

Im vergangenen Monat waren mindestens 150 Menschen bei politisch motivierten Gewalttaten in Bangladesch ums Leben gekommen. Rund 10.000 Menschen wurden von der Polizei festgenommen. Studenten hatten gegen Quotenregelungen bei der Vergabe von Stellen im öffentlichen Dienst protestiert. Diese waren dann zwar weitgehend von einem Gericht gekippt worden, doch fordern die Studenten nun Gerechtigkeit für die Familien derer, die bei der Protesten getötet worden waren.

Unter Hasinas Führung erlebte das arme, mehrheitlich muslimische Bangladesch einen wirtschaftlichen Aufschwung. Zuletzt machte aber die hohe Inflation den Menschen zu schaffen. In dem Land mit mehr als 170 Millionen Einwohnern herrscht hohe Arbeitslosigkeit.

Menschenrechtsorganisationen werfen Hasina vor, gezielt gegen ihre Gegner und Kritiker vorzugehen sowie Tausende von ihnen festnehmen zu lassen. Auch Meinungs- und Pressefreiheit hätten unter ihrer Regierung gelitten.