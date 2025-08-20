Aktuelle Seite: Home > Politik > Außenministerin Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen
Meinl-Reisinger schon zum dritten Mal als Ministerin in der Ukraine

Außenministerin Meinl-Reisinger in Odessa eingetroffen

Mittwoch, 20. August 2025 | 11:46 Uhr
APA/APA/HANS KLAUS TECHT/HANS KLAUS TECHT
Von: apa

Außenministerin Beate Meinl-Reisinger (NEOS), ist am Mittwoch kurz vor Mittag zu einem offiziellen Besuch in der ukrainischen Hafenstadt Odessa eingetroffen. Dies gab der ukrainische Außenminister Andrii Sybiha auf der Social-Media-Plattform X bekannt, wie die ukrainische Nachrichtenagentur Ukrinform berichtete.

“Ich freue mich, heute meine liebe österreichische Kollegin Beate Meinl-Reisinger zu ihrem dritten Besuch in der Ukraine seit ihrem Amtsantritt im März in Odessa begrüßen zu dürfen”, schrieb Sybiha. Er fügte hinzu, dass er das persönliche Engagement von Meinl-Reisinger, das die intensive Dynamik der ukrainisch-österreichischen Beziehungen ergänze, sehr schätze. Sybiha sagte auch, dass das Treffen mit seiner österreichischen Amtskollegin mit einer Ehrung der gefallenen Verteidiger Europas aus der Ukraine begonnen habe.

Meinl-Reisinger hatte zuletzt am 14. März Kiew besucht. Es war ihre erste Auslandsreise nach ihrer Ernennung am 3. März 2025 gewesen.

