Autobahn im Bozner Stadtgebiet mautfrei?

Bozen – Die Aussichten darauf, dass die Autobahn zwischen Bozen Nord und Bozen Süd mautfrei wird, verschlechtern sich. Medienberichten zufolge hat der Landtag über einen Antrag des Landtagsabgeordneten Urzì von Fratelli d’Italia diskutiert und eine Vertagung beschlossen. Die Gemeinde Bozen diskutiert nämlich derzeit über einen ähnlichen Antrag. Vorgesehen ist, dass die Autobahn zwischen Bozen Nord und Bozen Süd an den Werktagen zu Stoßzeiten mautfrei wird, damit möglichst viele über die Autobahn fahren und nicht durch die Stadt.

In Trient gibt es bereits ein solches Projekt. Doch in Südtirol scheint es auf wenig Zustimmung zu stoßen. Es gebe bereits Projekte, den Tunnel von Bozen nach Leifers zu verlängern, außerdem habe das Projekt in Trient wenig gebracht, hieß es im Landtag.