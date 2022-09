Bacher: Nicht auf den Erfahrungsschatz der älteren Generation verzichten

Bozen – Die SVP-Landtagsabgeordnete Paula Bacher zeigt sich erfreut über das Landesgesetzes zum „Aktiven Altern“: „Seit jeher erfüllen ältere Menschen wichtige Aufgaben in der Gesellschaft. Dieses Gesetz soll dem Rechnung tragen, den älteren Menschen ermöglichen verstärkt am sozialen Leben teilzunehmen und deren Lebensqualität verbessern.“

Der Rat der Europäischen Union forderte die Mitgliedstaaten bereits im Juni 2010 auf, „aktives Altern“ zu einer politischen Priorität für die folgenden Jahre zu machen. Das Jahr 2012 wurde zum Europäischen Jahr für aktives Altern und Solidarität zwischen den Generationen erklärt. Nun gibt es auch in Südtirol eine gesetzliche Grundlage zum „aktiven Altern“.

Die Landtagsabgeordnete Paula Bacher erklärte dazu in ihrer Stellungnahme: „Seit jeher spielen ältere Menschen eine wichtige Rolle in der Gesellschaft: Die Weitergabe von Wissen und Erfahrung, die Betreuung der Kinder, wichtige Aufgaben in der Großfamilie, im Ehrenamt, in der Politik und vieles mehr. In der modernen Gesellschaft mit ihren Klein- und Kleinstfamilien, den Betreuungs- und Bildungseinrichtungen für Kinder und Jugendliche und der räumlichen Trennung von den Großeltern gingen viele dieser wichtigen Funktionen verloren. Die Bedeutung der Rolle der Älteren in der Gesellschaft wurde und wird vielfach unterschätzt. Sie werden teilweise sogar als Last wahrgenommen. Das führt einerseits zu einem Bedeutungs- und leider auch Respektverlust von Seiten der jüngeren Generationen und anderseits zur Vereinsamung der älteren Generationen. Beides ist nicht gut für unsere Gesellschaft. Dieses Gesetz soll diesen beiden negativen Phänomenen entgegenwirken. Es war höchst an der Zeit, denn die demographische Entwicklung hin zu einer immer älter werdenden Gesellschaft wird sich noch beschleunigen. Wir können es uns nicht leisten auf den Erfahrungsschatz der älteren Generation zu verzichten!“