Baerbock zu russischem Aufmarsch: “Inakzeptable Drohung”

Vor dem Hintergrund der massiven Spannungen in der Ukraine-Krise hat am Freitag die Münchner Sicherheitskonferenz begonnen. Auch Außenminister Alexander Schallenberg (ÖVP) ist mit dabei. Die deutsche Außenministerin Annalena Baerbock verurteilte den russischen Truppenaufmarsch an der ukrainischen Grenze als “absolut inakzeptable” Drohung “gegenüber uns allen”. Russland ist zum ersten Mal seit 1991 nicht mit einer offiziellen Delegation vertreten.

Der Konferenz-Vorsitzende, Wolfgang Ischinger, sprach dazu im Vorfeld von einem “Fehler”. Er fügte hinzu: “Niemand bedroht Russland.”

“Heute, das müssen wir so deutlich sagen, droht neuer Krieg – mitten in unserem Europa”, sagte Baerbock auf der Münchner Sicherheitskonferenz am Freitag. “Russland spricht mit seinem Truppenaufmarsch eine absolut inakzeptable Drohung aus. Gegenüber der Ukraine. Aber auch gegenüber uns allen – und unserer Friedensarchitektur in Europa.”

UNO-Generalsekretär António Guterres warnte vor dem Hintergrund der schweren Spannungen im Ukraine-Konflikt vor einer unkalkulierbaren Eskalation. Diese könne auch durch Kommunikationspannen und Fehlannahmen ausgelöst werden, sagte Guterres in der Auftaktrede zur Münchner Sicherheitskonferenz.

Die geopolitische Kluft sei gewachsen, stellte er fest. Die russische Truppenkonzentration an der Grenze zur Ukraine und zunehmende Spekulation über militärischen Konflikt sehe er mit tiefer Sorge. Guterres: “Ich denke noch immer, dass es nicht passiert. Aber wenn es passiert, wäre es eine Katastrophe. Deshalb gebe es zur Diplomatie keine Alternative. “Ich rufe alle Parteien auf, mit ihrer Rhetorik extrem vorsichtig zu sein. Öffentliche Stellungnahmen sollten das Ziel haben, Spannungen zu reduzieren, nicht diese anzuheizen”, sagte Guterres.

Der designierte Chef der Münchner Sicherheitskonferenz, der frühere Regierungsberater und deutsche UN-Botschafter Christoph Heusgen, verlangte klare Signale des Westens gegenüber Russland. Wer bei Russlands Präsident Wladimir Putin Verhandlungserfolge erzielen wolle, müsse Härte zeigen, unterstrich Heusgen gegenüber dem Portal “ThePioneer”. “Man holt Wladimir Putin nicht ab, in dem man weich ist, sondern nur, wenn man aus einer starken Stellung mit ihm redet.”

Zu den prominentesten Rednern in den nächsten drei Tagen werden US-Vizepräsidentin Kamala Harris, US-Außenminister Antony Blinken und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zählen. An dem weltweit wichtigsten Expertentreffen zur Sicherheitspolitik nehmen rund 30 Staats- und Regierungschefs teil, außerdem mehr als 80 Minister, darunter Österreichs Chefdiplomat Schallenberg.

Schallenberg wird hingegen laut seinem Büro bis Samstagabend in München sein und dabei ein dichtes Gesprächsprogramm mit rund 20 Treffen absolvieren. Die politischen Schwerpunktthemen seien der Ukraine-Konflikt, das Atomabkommen mit dem Iran und die “Lage am Westbalkan”. Schallenberg werde dazu seine Amtskollegen aus dem Iran, Hossein Amir-Abdollahian, und die Ressortkollegin aus Bosnien-Herzegowina, Bisera Turkovic, treffen.

Darüber hinaus stehen bilaterale Erörterungen mit dem indischen Außenminister Subrahmanyam Jaishankar (nach Indien will Schallenberg noch im März reisen) und den Kollegen aus Saudi-Arabien, Faizal bin Farhan al Saud, dem Jemen, Ahmed in Mubarak, und Jordanien, Ayman al-Safadi, auf dem Programm.

Außerdem trifft Schallenberg den deutschen Kanzleramtsminister Wolfgang Schmidt, die belarussische Oppositionspolitikerin Swetlana Tichanowskaja sowie Friedrich Merz, CDU-Chef und Fraktionsführer der konservativen Union im Deutschen Bundestag.