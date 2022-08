Bald Umzugstermin für Ötzi?

Bozen – Der Gletschermumie Ötzi steht ein Umzug bevor. Allerdings ist noch weiterhin unklar, wie Ötzis Anschrift künftig lauten wird. Es gibt allerdings ein Projekt, das favorisiert wird.

Am wahrscheinlichsten ist es Medienberichten zufolge, dass der Mann aus dem Eis von der Museumsstraße in die Dantestraße verlegt wird, und zwar in die “Villa Gasteiger”.

Gestern hat die Landesregierung das Gebäude, in der ein Teil des neuen archäologischen Museums untergebracht werden soll, unter Denkmalschutz gestellt. Außerdem hat Landeshauptmann Arno Kompatscher erneut untermauert, dass die Landesregierung die Villa samt Park als Standort für ein neues Ötzi-Museum favorisiert.

Einer Expertise zufolge wäre das Ex-Enel-Gebäude in der Dantestraße der am besten geeignete Standort für das neue Ötzi-Museum.

Der Denkmalschutz soll sich nicht auf das Projekt auswirken. Der Neubau soll nämlich im Park vor der “Villa Gasteiger” errichtet werden. Das bestehende Gebäude soll als Verwaltungssitz genutzt werden.