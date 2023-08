Behörden: Prigoschin war an Bord des abgestürzten Flugzeugs

Der Chef der russischen Söldnertruppe Wagner, Jewgeni Prigoschin, war laut der russischen Luftfahrtbehörde Rosawiazija an Bord eines nördlich von Moskau abgestürzten Flugzeugs. Auch der Wagner-Kommandant Dmitri Utkin habe sich an Bord befunden, hieß es am Mittwochabend. Zuvor hatte der Telegram-Kanal Grey Zone, den Prigoschin nutzte, den Tod Prigoschins vermeldet.

Rosawiazija teilte auch mit, dass es sich um Angaben der Fluglinie handelte. Viele Kommentatoren sahen das als Bestätigung für den Tod Prigoschins. Eine direkte Bestätigung von Rosawiazija oder sonst einer offiziellen Stelle in Russland, dass Prigoschin tot ist, gab es allerdings weiter nicht. Zur Absturzursache gab es am Abend noch keine offiziellen Angaben. Die russischen Behörden leiteten Ermittlungen ein.

Grey Zone verbreitete aber die Version eines gezielten Abschusses durch die russische Luftwaffe. Überprüfen ließ sich diese Behauptung nicht. “Prigoschin starb als Ergebnis der Handlungen von Verrätern Russlands”, hieß es in dem Post. “Aber selbst in der Hölle wird er der beste sein!”.

Prigoschin hatte die Söldnertruppe Wagner nach eigenen Angaben 2014 gegründet. Im Rahmen eines Aufstandes am 23. und 24. Juni hielten seine Kämpfer zunächst auf Moskau zu, bevor offenbar eine Einigung mit Präsident Wladimir Putin erzielt worden war.