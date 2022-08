Bei den Parlamentswahlen zeichnen sich spannende Duelle ab

Bozen – Andere Parteien in Südtirol wollen der SVP bei den Parlamentswahlen nicht kampflos das Feld überlassen und schicken prominente Kandidaten ins Rennen. Die Landtagspräsidentin Rita Mattei tritt etwa für die Lega im Senatswahlkreis West an und wird damit zur direkten Konkurrentin der SVP-Kandidatin Julia Unterberger.

Im Senatswahlkreis Bozen-Unterland kandidiert der ehemaligen Bozner Bürgermeister Luigi Spagnolli für den PD. Der SVP-Kandidat im selben Wahlkreis ist der Kurtiniger Bürgermeister Manfred Mayr.

Mittlerweile haben alle Parteien ihre Kandidatenlisten hinterlegt. In Südtirol bestreiten 89 Kandidaten das Rennen.

Die Parlamentswahlen finden am 25. September statt. Insgesamt gibt es 200 Sitze im Senat und 400 in der Kammer.

Ein paar Südtiroler treten in einem Wahlkreis außerhalb der Provinz an: Der Landtagsabgeordnete Alessandro Urzì kandidiert etwa für Fratelli d’Italia in Vicenza. Michaela Biancofiore von der neuen Bewegung Coraggio Italia tritt ebenfalls in Vicenza an.