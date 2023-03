Belarus: Friedensnobelpreisträger zu langer Haft verurteilt

Der belarussische Friedensnobelpreisträger Ales Bjaljazki ist in seinem Heimatland zu zehn Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass sowie auch Aktivisten am Freitag. Bjaljazki ist Mitbegründer der Menschenrechtsorganisation Wjasna, die das Vorgehen belarussischer Behörden gegen Demokratie-Aktivisten dokumentiert. Bjaljazki war im vergangenen Jahr mit dem Nobelpreis ausgezeichnet worden und sitzt seit 2021 in Haft.

Ihm werden Finanzvergehen vorgeworfen. Bjaljazki weist die Vorwürfe zurück und bezeichnet sie als politisch motiviert.