Benedikter: “Kurzstreckenflüge von SkyAlps sind klimaschädlich”

Bozen – Der Juli 2022 führt uns vor Augen: Der Klimawandel macht auch vor Südtirol nicht halt: Rekordhitze, Gletscherschwund, ausgetrocknete Bäche, Wassernotstand und täglich Waldbrände sprechen für das Bozner Gemeinderats Mitglied Rudi Benedikter (Grüne/Projekt Bozen) eine klare Sprache. Benedikter greift in diesem Zusammenhang die Fluggesellschaft SkyAlps an.

Wie er in einem offenen Brief erklärt, schreite der Klimawandel in den Alpen doppelt so schnell (+2,5 Grad) voran wie im Durchschnitt auf der Nordhalbkugel der Erde (+1,1 Grad). „Mit allen Folgen, die uns die Natur in diesen Wochen drastisch vor Augen führt.“

Man kenne die Ursache und man wisse um die notwendige Gegensteuerung. „Doch das scheint die Betreiber des Bozner Flugplatzes und der Fluggesellschaft SkyAlps nicht zu kümmern. Sie fliegen einfach munter weiter, gierig und verantwortungslos, nach dem Motto: ‚Was schert uns der Klimawandel und die Erderwärmung, was kümmert uns die Luftverschmutzung – Hauptsache das Geschäft boomt mit den heimischen und ausländischen Flugtouristen‘. Dem Klimaschutz zum Trotz, ohne Rücksicht auf die Gebote nachhaltiger moderner Verkehrspolitik auf der Schiene kündigt SkyAlps wöchentlich neue Kurzstreckenflüge vom Bozner Flugplatz an. Zuletzt Bozen-Laibach und Bozen Zürich, zehn weitere sollen dazu kommen“, kritisiert Benedikter in dem Brief.

Für Kurzstreckenflüge innerhalb Kontinentaleuropa verlange sogar die Internationale Energieagentur IEA ein Verbot. Dazu kämen jede Menge Urlaubsziele innerhalb Italiens.

„Bei einem ökologischen Vergleich der Verkehrsmittel in Deutschland war 2014 der Beitrag von Flugzeugen zum Klimawandel je Personenkilometer deutlich höher als bei anderen Verkehrsmitteln, umgerechnet in CO2-Emissionen um mehr als das Fünffache gegenüber Bahn oder Reisebussen“, zitiert Benedikter das deutsche Umweltbundesamt.

Als von der Landesregierung Mitte 2021 eingesetzte Expertengruppe sollte die Klimaland Südtirol Expertenkommission „Handlungsempfehlungen“ an die Landesregierung erarbeiten, um die mit dem „Green Deal“ in Richtung Klimaneutralität verschärften Ziele erreichbar zu machen, erinnert Benedikter. Die Europäische Kommission habe sich mit dem „Green Deal“ das ehrgeizige Ziel gesteckt, die Emissionen bis 2030 um mindestens 55 Prozent gegenüber 1990 zu senken. Bis 2050 soll Europa dann „klimaneutral“ werden.

Dies solle auch durch ökologisch nachhaltige Maßnahmen im Bereich der Verkehrspolitik der Europäischen Union geschehen. „Die EU-Kommission strebt das Ende von Kurzstreckenflügen an“, zitiert Benedikter den EU-Kommissär Frans Timmermans laut Spiegel.de am 20. Mai 2021.

„Die Stadt Bozen ist seit 20 Jahren Mitglied im ‚Europäischen Bürgermeisterkonvent‘ und hat sich damals verpflichtet, die CO2 Emissionen auf dem Gemeindegebiet bis 2020 um mindesten 20 Prozent zu reduzieren. Davon sind wir heute noch weit entfernt. Vor allem aber geben die Alpenkonvention (Verkehrsprotokoll) und der ‚Klimaschutzplan Südtirol 2050‘ klare Zielvorgaben für den Bereich Luftverschmutzung durch Verkehr: weniger Flugverkehr. Und dies liegt europaweit im Trend: Frankreich schafft die Kurzstreckenflüge ab, in Deutschland schließen die Regionalflughäfen“, schreibt Benedikter.

Die Handlungsempfehlung der Expertenkommission an die Landesregierung müsste seiner Ansicht daher lauten: „Im übergeordneten öffentlichen Interesse des Klimaschutzes: Airport Bozen – Kurzstreckenflüge reduzieren, tendenziell einstellen. Das wäre best-practice-Klimaschutz auf unserer lokalen Ebene. Nach dem Motto: Klima retten – weniger jetten.“

Die Expertenkommission der Landesregierung besteht aus: Roberta Bottacin (stellvertretende Leiterin des Instituts für Alpine Umwelt der EURAC), Stefano Ciurnelli (Direktor des TPS Transport Planning Service in Perugia), Andrea Gasparella (Energieexperte und Professor an der Freien Universität Bozen), Georg Kaser (Meteorologe und Geophysiker, Professor am Institut für Geografie der Universität Innsbruck), Wolfram Sparber (Leiter des Instituts für erneuerbare Energien der Eurac), Gottfried Tappeiner (Professor an der Universität Innsbruck), Federico Testa (Professor für Volks- und Betriebswirtschaftslehre an der Universität Verona und ehemaliger ENEA-Präsident), Erich Tasser (Forscher am Institut für Alpine Umwelt der Eurac) und Federica Viganò (Dozentin für Sozialökonomie und Wirtschaftssoziologie an der Freien Universität Bozen).