Berlin, Paris und London rufen Iran zu Verhandlungen auf

Von: APA/Reuters/dpa

Nach den Angriffen der USA auf iranische Atomanlagen rufen Deutschland, Frankreich und Großbritannien den Iran zur Rückkehr an den Verhandlungstisch auf. “Den Iran fordern wir auf, Verhandlungen über ein Abkommen aufzunehmen, das alle Bedenken zu seinem Atomprogramm ausräumt”, hieß es in einer gemeinsamen Erklärung der drei Länder. Irans Vizeaußenminister Majid Takht-Ravanchi schloss unterdessen Verhandlungen mit den USA oder Israel aus.

“Es macht überhaupt keinen Sinn, weiter zu verhandeln”, sagte er in der ARD-Sendung “Bericht aus Berlin” auf die Frage, ob der Iran Kontakt mit den USA oder Israel aufnehmen werde. Der Iran wolle keine Gespräche nur um der Gespräche willen führen.

UNO-Sicherheitsrat tritt zusammen

Noch am Sonntag tritt der UNO-Sicherheitsrat zu einer Dringlichkeitssitzung zusammen. Nach Angaben von Guyana, das im Juni den monatlich rotierenden Vorsitz des Rates mit Sitz in New York inne hat, wurde die Sitzung für 15.00 Uhr Ortszeit (21.00 Uhr MESZ) anberaumt. Es handelt sich bereits um die dritte Sitzung des UNO-Gremiums seit Beginn der israelischen Angriffe auf den Iran am 13. Juni.

Am Montag gibt es dann eine Dringlichkeitssitzung des IAEA-Gouverneursrats in Wien. Die Lage im Iran gebiete dies, erklärte der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA, Rafael Grossi, auf “X”.