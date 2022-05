Beschäftigte in Seniorenheimen: “Endlich substanzielle Lösungen, statt reiner Symbolpolitik”

Bozen – Wie lange wollen wir Südtiroler diesem traurigen Schauspiel eigentlich noch zusehen? Das fragt der Grüne Co-Vorsitzende Felix von Wohlgemuth. “Seit Jahren fordern die Gewerkschaften bessere Bedingungen für die Beschäftigten in unseren Seniorenheimen. Dabei geht es nicht nur um eine angemessene Bezahlung, sondern auch und vor allem um bessere Arbeitsbedingungen. Planbare Dienstzeiten, mehr Zeit für die individuelle Betreuung der Heimbewohner, qualitative Fort- und Weiterbildung und bürokratische Entlastung sind leider bis heute leere Worthülsen geblieben.”

“Anstatt diese Probleme gemeinsam im Verhandlungswege zu lösen, wurde nun ein neuer Bereichsvertrag einseitig von der Arbeitgeberseite vorgelegt. 50 Millionen Euro seien für Gehaltsaufstockungen vorgesehen, davon allein 25 Millionen Euro für das laufende Jahr. Weil die vertretungsstärksten Gewerkschaften ihre Unterschrift verweigern, bliebe dieses Geld nun ‘beim Land liegen’. In der Summe viel Geld. Aber verschwiegen wird wohlweislich, dass diese Gehaltsanpassungen für die einzelnen Beschäftigten kaum ins Gewicht und deren Entlohnung auch mit dem neuen Vertrag weiterhin in keinem Verhältnis zur geleisteten Arbeit stehen würde. Des Weiteren bestehen erhebliche arbeitsrechtliche Bedenken, sowohl was die Arbeitszeit betrifft, als auch die vollkommen lückenhafte Ausgestaltung neuer Berufsbilder wie jener der Pflegehelfer und Sozialbetreuer in Ausbildung”, so die Grünen.

“Vor diesem Hintergrund ist es mehr als verständlich, dass die Gewerkschaften ihre Zustimmung zu diesem Vertragstext verweigern. Probleme löst man nur gemeinsam, in Gesprächen und Verhandlungen, nicht durch einseitige Vorgaben. Der so wichtige Bereich der Seniorenheime muss endlich substanziell reformiert werden, mit genügend Personal und fairen Löhnen. Die Frage ist, wie lange es noch dauern wird, bis die Dringlichkeit dieses Problems erkannt wird und endlich Lösungen an die Stelle von Symbolpolitik treten werden”, schließt Felix von Wohlgemuth.