Biden besucht nach Hurrikan “Ida” Louisiana

Nach dem Durchzug von Hurrikan “Ida” reist US-Präsident Joe Biden am Freitag in den schwer getroffenen US-Staat Louisiana. Biden will sich dabei einen Überblick über die Sturmschäden verschaffen und Vertreter des US-Staats und betroffener Gemeinden treffen, teilte das Weiße Haus am Mittwoch mit. “Ida” war am Sonntag als Hurrikan der zweithöchsten Stufe 4 in Louisiana an Land getroffen und hatte schwere Verwüstungen angerichtet. Das ganze Ausmaß der Schäden ist noch unklar.

Mindestens vier Menschen kamen ums Leben, es werden aber noch mehr Todesopfer erwartet. Offenbar sind die Auswirkungen aber weniger dramatisch als bei Hurrikan “Katrina” vor 16 Jahren. Damals waren mehr als 1.800 Menschen ums Leben gekommen.