Biden empfängt Scholz im Weißen Haus

US-Präsident Joe Biden empfängt am Freitag (20.00 Uhr MEZ) Deutschlands Bundeskanzler Olaf Scholz im Weißen Haus. Das Hauptthema bei dem Treffen soll nach Angaben der US-Regierung der russische Angriffskrieg in der Ukraine sein. Für Scholz ist es der zweite Besuch im Weißen Haus als Kanzler. Eine gemeinsame Pressekonferenz nach dem Treffen ist nicht geplant. Scholz sollte Donnerstagabend (Ortszeit) in der US-Hauptstadt Washington ankommen.

Deutschlands Kanzler war Anfang Februar 2022 zu seinem Antrittsbesuch in Washington, nur wenige Wochen nach der Amtsübernahme. Schon damals spielte die Ukraine die zentrale Rolle. Zu diesem Zeitpunkt waren bereits Zehntausende russische Soldaten an der Grenze des Nachbarlands aufmarschiert. Gut zwei Wochen später, am 24. Februar 2022, begann Russland mit der Invasion.