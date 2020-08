Biden ernennt Kamala Harris zu seiner Vize-Kandidatin

Der demokratische US-Präsidentschaftsbewerber Joe Biden hat die Senatorin Kamala Harris als seine Kandidatin für das Amt des Vize-Präsidenten ausgewählt. Das teilte sein Wahlkampfteam am Dienstag mit. Harris sei eine “furchtlose Kämpferin für den kleinen Mann”, schrieb Biden auf Twitter. Harris selbst werde sich am Mittwoch öffentlich äußern.

Damit steht zum ersten Mal eine nicht-weiße Frau an der Seite eines US-Präsidentschaftskandidaten. Die 55-Jährige ist selbst eine ehemalige Präsidentschaftsbewerberin und frühere Staatsanwältin. Die Tochter von Eltern aus Jamaika und Indien gilt als angriffslustig, was im Wahlkampf bei Vize-Kandidaten gerne gesehen wird. Biden hatte angekündigt, auf jeden Fall mit einer Frau als “running mate” bei der Präsidentenwahl am 3. November gegen Amtsinhaber Donald Trump antreten zu wollen.

Zuvor hatte die Demokratische Partei Details zu dem virtuellen Parteitag kommende Woche bekanntgegeben. Zum Auftakt am Montag sind etwa Reden von der früheren First Lady Michelle Obama, Ex-Präsidentschaftsbewerber und Senator Bernie Sanders sowie den Gouverneuren New Yorks, Andrew Cuomo, und Michigans, Gretchen Whitmer, geplant.

Am Mittwoch soll Ex-Präsident Barack Obama zu Wort kommen, unter dem Biden Vizepräsident war. Biden soll am Donnerstag – dem letzten Tag des Parteitags – seine Nominierungsrede halten. Auf dem Programm stehen auch der ehemalige Präsident Bill Clinton und seine Frau, die Ex-Außenministerin Hillary Clinton.

Wegen der Corona-Pandemie hatten die Demokraten ihre ursprüngliche Planung für den Parteitag umgeworfen. Er findet nun weitgehend online statt. Zum eigentlichen Veranstaltungsort in Milwaukee (Wisconsin) wird auch Biden nicht reisen. Wo er und die anderen Redner sprechen werden, war zunächst unklar. Der Nominierungsparteitag steht unter dem Motto: “Uniting America” (“Amerika vereinen”).