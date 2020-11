Dem demokratischen Kandidaten Joe Biden fehlt nur noch ein Staat auf den Sieg bei der US-Präsidentenwahl. Biden konnte sich am späten Mittwochnachmittag (Ortszeit) auch Michigan mit seinen 16 Wahlleuten sichern, ergab eine Prognose der US-Nachrichtenagentur AP. Damit hält der Herausforderer bei 264 Wahlmännern, um sechs weniger als für den Sieg erforderlich. Amtsinhaber Donald Trump lag demnach bei 214 Stimmen. Biden würden zum Sieg schon die Stimmen Nevadas reichen.

Allerdings ging die Auszählung in Nevada sehr langsam voran. Die lokalen Behörden teilten mit, dass es erst Donnerstagabend (MEZ) das nächste Update geben werde. Derzeit liegt Biden in dem Staat vor seinem republikanischen Rivalen.

Noch nicht geklärt sind auch die Staaten Pennsylvania (20 Wahlleute), North Carolina (15) und Georgia (16). Mit besonderer Spannung wurde die Auszählung in Georgia verfolgt, wo Trumps Vorsprung auf weniger als 30.000 Stimmen schrumpfte. Ausständig waren nämlich vor allem Stimmen aus Bidens Hochburg rund um die Metropole Atlanta. Laut Edison Research kommt Trump in Georgia nach Auszählung von 95 Prozent der Wählerstimmen auf 49,6 Prozent, Biden auf 49,1 Prozent. Laut einem Vertreter der dortigen Wahlbehörde sollte das Ergebnis bis 3.00 Uhr Ortszeit (9.00 Uhr MEZ) verkündet werden.

Auch in Pennsylvania hatte sich Trumps Vorsprung von über 600.000 auf 160.000 Stimmen verringert, wobei in der Metropole Philadelphia noch ein Viertel aller Stimmen auszuzählen waren. Dort lag der Demokrat nach dem Zwischenstand mit 80 zu 20 Prozent vorne.

In Arizona wurde das Rennen ebenfalls wieder enger. Laut Edison Research kam Trump nach Auszählung von 86 Prozent der Stimmen jetzt auf 48,1 Prozent und Biden auf 50,5 Prozent. Zuvor waren es noch 47,9 zu 50,7 Prozent.

Das Trump-Lager versuchte indes juristisch gegen die Niederlage anzukämpfen. So wurde in Georgia ein Stopp der Auszählung sowie eine Aussonderung der am Wahlabend eingelangten Stimmen verlangt. Ähnliche rechtliche Schritte hatte Trumps Team zuvor auch in Pennsylvania und Michigan angekündigt, in Wisconsin sollte es eine Neuauszählung geben. Wie der Nachrichtensender CNN berichtete, erwog der Amtsinhaber auch Klagen in Nevada und Arizona.

Biden hatte sich nach den Etappensiegen in den bisher von Trump gehaltenen Staaten im Mittleren Westen zuversichtlich gezeigt, dass er in der Endabrechnung vorne liegen wird. “Jetzt, nach einer langen Nacht des Zählens ist es klar, dass wir genug Staaten gewinnen, um 270 Wahlstimmen zu erreichen, die erforderlich sind, um die Präsidentschaft zu gewinnen”, sagte Biden am Mittwoch in Delaware.

Biden betonte, dass er den Sieg noch nicht offiziell für sich reklamieren wolle. Doch wenn die Auszählung beendet sei, “glauben wir, dass wir die Gewinner sein werden”. Er gab sich bei seiner Ansprache präsidial und betonte, dass Amerika die tiefe Spaltung überwinden müsse. “Um Fortschritte zu machen, müssen wir aufhören, unsere Gegner wie Feinde zu behandeln”, sagte Biden. “Wir sind keine Feinde.” Biden sagte, er habe als Demokrat Wahlkampf gemacht. “Aber ich werde als amerikanischer Präsident regieren”, fügte er hinzu. Die Präsidentschaft sei das eine Amt, das die Nation repräsentiere. Kurze Zeit später gab er in einem Tweet bekannt, dass er an seinem ersten Tag im Amt den Ausstieg Trumps aus dem Pariser Klimaabkommen rückgängig machen werde.

Trump gab sich indes nicht geschlagen. Er liege in Pennsylvania, Georgia, North Carolina deutlich vorne und in Michigan sei eine “große Anzahl” Stimmzettel heimlich weggeschmissen worden, schrieb Trump am Mittwoch auf Twitter. Die Plattform versah Trumps Nachrichten umgehend mit Warnhinweisen. In einem weiteren Tweet äußerte der Präsident öffentlich Zweifel an den juristischen Winkelzügen seines Lagers. “Unsere Anwälte haben um ‘sinnvollen Zutritt’ (zu den Auszählungsorten, Anm.) gebeten, aber was soll das bringen? Der Schaden (…) ist schon passiert”, bekräftigte er neuerlich seine Betrugsvorwürfe.

Trump hatte sich schon in der Wahlnacht nach für ihn günstigen Teilergebnissen zu Sieger erklärt. “Wir waren dabei, diese Wahl zu gewinnen”, sagte der Präsident und fügte hinzu: “Offen gesagt haben wir diese Wahl gewonnen.” Bidens Wahlkampfteam warf Trump vor, die Auszählung rechtmäßig abgegebener Stimmen stoppen zu wollen. Das sei “empörend, beispiellos und falsch”.

Im Laufe des Tages setzte Trump dann mehrere Tweets ab, in denen er über die Auszählung schimpfte und schwere Vorwürfe äußerte. Sein am Dienstagabend noch bestehender Vorsprung sei in einem Bundesstaat nach dem anderen “auf magische Weise verschwunden”, schrieb er etwa. In Pennsylvania werde “hart daran gearbeitet”, schnell eine halbe Million Stimmen “verschwinden zu lassen”, schrieb er an anderer Stelle. Biden bekräftigte: “Wir ruhen nicht, ehe nicht jede Stimme gezählt ist.”

Trump hatte schon im Wahlkampf Stimmung gegen die Briefwahl gemacht und Zweifel an der Rechtmäßigkeit geschürt – obwohl die Abstimmung per Post eine etablierte Form der Stimmabgabe ist. Er warnte ohne stichhaltige Beweise vor massiven Fälschungen. Hinweise auf nennenswerten Wahlbetrug gab es nicht.