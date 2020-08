Biden hält Nominierungsrede auf Parteitag der US-Demokraten

Am letzten Abend des Parteitags der US-Demokraten wird Joe Biden seine Nominierung als Präsidentschaftskandidat annehmen. Der designierte Herausforderer von Präsident Donald Trump bei der Wahl am 3. November hält in Wilmington im US-Staat Delaware seine Nominierungsrede – wie am Abend zuvor schon seine Vize-Kandidatin Kamala Harris.

Ein großes Publikum vor Ort wird es auch für Biden nicht geben: Wegen der Corona-Pandemie findet der Parteitag weitgehend virtuell statt. Der Parteitag der Republikaner findet kommende Woche statt. Trump will seine Nominierungsrede vom Rasen des Weißen Hauses aus halten.