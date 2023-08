Biden nach Putsch im Niger: “Entscheidender Moment”

US-Präsident Joe Biden sieht den Niger nach dem Militärputsch vergangene Woche an einem entscheidenden Moment angelangt. Das westafrikanische Land stehe “vor einer großen Herausforderung für seine Demokratie”, sagte Biden am Donnerstag anlässlich des Unabhängigkeitstages im Niger. Die Vereinigten Staaten würdigten demnach die jahrzehntelange Partnerschaft mit dem Land, die auf gemeinsamen demokratischen Werten und der Unterstützung einer zivilen Regierung beruhten.

Der Niger beging am Donnerstag den 63. Jahrestag seiner Unabhängigkeit von der ehemaligen Kolonialmacht Frankreich. Diese hatte zuvor die Evakuierung ihrer Staatsbürgerinnen und Staatsbürger aus dem Niger für beendet erklärt. Auf den vier vorherigen Flügen brachte Frankreich 992 Menschen aus dem Niger in Sicherheit, 560 davon hatte die französische Staatsbürgerschaft. Paris hatte die Evakuierung auch mit der Schließung des Luftraums im Niger begründet. Diese habe den eigenen Bürgerinnen und Bürgern keine Möglichkeit gelassen, das Land selbst zu verlassen. Zudem hatte es am Wochenende bei Pro-Putsch-Protesten Berichten zufolge Gewalt an der französischen Botschaft gegeben. Nigers neue Militärjunta warf Frankreich vor, eine militärische Intervention zu planen.

Frankreich und Italien flogen hunderte Europäerinnen und Europäer aus dem westafrikanischen Land aus. Insgesamt konnten nach Angaben aus dem Außenministerium in Wien vom Mittwoch bisher drei Österreicher aus dem Niger sicher außer Landes gebracht werden. Aktuell sind noch vier Österreicher mit Aufenthaltsort Niger beim Ministerium registriert.

Der nigrische Militärjunta-Chef hatte jegliche Bedrohung für die Ausgeflogenen zurückgewiesen. Franzosen im Niger seien nie “der geringsten Bedrohung” ausgesetzt gewesen und hätten “keinen objektiven Grund, den Niger zu verlassen”, sagte General Abdourahamane Tiani, der sich nach dem Putsch vergangene Woche als neuer Machthaber in dem afrikanischen Land präsentiert, in einer Fernsehansprache am Mittwoch.

Mit Blick auf die von der Westafrikanischen Wirtschaftsgemeinschaft (ECOWAS) am Sonntag gegen den Niger verhängten Sanktionen sagte Tiani, der “Nationale Rat für den Schutz des Vaterlandes (CNSP)” lehne die Sanktionen ab und weigere sich, “irgendeiner Drohung nachzugeben, egal woher sie kommt”. Die Sanktionen seien “zynisch und ungerecht” und darauf ausgerichtet, die Verteidigungs- und Sicherheitskräfte und das Land zu “demütigen” und “unregierbar” zu machen. Tiani bekräftigte, dass die sich verschlechternde Sicherheitslage im Niger das Militär veranlasst habe, die Macht zu übernehmen.

Die ECOWAS hatte eine Wirtschaftsblockade gegen den Niger angeordnet und ein militärisches Eingreifen “als letzte Option” in Betracht gezogen, sollte der am 26. Juli gestürzte Präsident Mohamed Bazoum nicht innerhalb von sieben Tagen wieder eingesetzt werden.

Frankreich appellierte an die Militärjunta, angesichts weiterer angekündigter Proteste vor der französischen Botschaft in Niamey die Sicherheit seiner dortigen Botschaft “vollständig zu garantieren”. Das Außenministerium in Paris teilte am Donnerstag in einer Erklärung mit, es habe die nigrischen Sicherheitskräfte aufgefordert, die notwendigen Vorkehrungen zu treffen, um “die Sicherheit ausländischer diplomatischer Wegerechte und des diplomatischen Personals” zu gewährleisten. In seiner Erklärung erinnerte das Außenministerium die Putschisten an die Einhaltung der “Verpflichtungen nach internationalem Recht, insbesondere nach der Wiener Konvention”.

Unterdessen teilte das britische Außenministerium mit, einen Teil seines Botschaftspersonals aus dem Niger abzuziehen. “Im Niger kam es zu einer militärischen Machtübernahme, die zu Protesten und Unruhen geführt hat”, hieß es zur Begründung am Donnerstag. Die Gruppe, die die Demonstration am 30. Juli organisiert habe, habe zu einer weiteren Kundgebung an diesem Donnerstag aufgerufen, an dem der Niger seine Unabhängigkeit von der Kolonialmacht Frankreich im Jahr 1960 feiert. “Proteste können gewalttätig sein, und die Lage könnte sich ohne Vorwarnung schnell ändern”, erklärte das Ministerium.

Bereits am Mittwoch hatte das US-Außenministerium den Abzug eines Teils seines Botschaftspersonals und sowie von Familienangehörigen angeordnet. Die Botschaft in Niamey bleibe aber geöffnet. “Die Vereinigten Staaten bleiben der Beziehung zum nigrischen Volk und der nigrischen Demokratie verpflichtet”, sagte ein Sprecher. “Wir bleiben auf höchster Ebene diplomatisch engagiert.”