Biden will bei Präsidentschaftswahl 2024 erneut kandidieren

US-Präsident Joe Biden will bei der Wahl im November 2024 erneut als Kandidat für die Demokraten antreten. “Ich habe vor, zu kandidieren, (…) aber wir sind noch nicht bereit, es anzukündigen”, sagte Biden in einem Interview in der Sendung “Today” des Senders NBC am Montag vor einer Osterveranstaltung des Weißen Hauses.

Von: APA/Reuters