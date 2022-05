Biden zu Gesprächen in Japan

US-Präsident Joe Biden berät sich am Montag in Tokio mit dem japanischen Regierungschef Fumio Kishida. Vor dem Hintergrund des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und des wachsenden Machtstrebens Chinas in der Indo-Pazifik-Region wollen die USA die Partnerschaft mit ihrem wichtigen Verbündeten Japan weiter stärken. Biden will nach Angaben des Weißen Hauses mit Kishida auch über regionale Konflikte wie Nordkoreas Raketen- und Atomprogramm sprechen.

Genauso werden globale Themen wie die Eindämmung der Corona-Pandemie und der Klimawandel Thema sein. Im Anschluss an ihre Beratungen wollen Biden und Kishida gemeinsam vor die Presse treten.

Biden war nach einem dreitägigen Staatsbesuch in Südkorea am späten Sonntagnachmittag (Ortszeit) in Tokio angekommen. Vor dem Treffen mit Kishida am Montag sollte Biden noch von Kaiser Naruhito empfangen werden. Am Nachmittag wollte Biden zusammen mit Kishida zudem Angehörige japanischer Bürger treffen, die vor Jahrzehnten von Nordkorea entführt worden waren. Am Abend wird Biden an einem von Kishida ausgerichteten Bankett teilnehmen.

Am Dienstag, dem letzten Tag seiner ersten Asien-Reise als Präsident, will Biden in Tokio an einem Gipfeltreffen mit den Regierungschefs aus Japan, Indien und Australien teilnehmen. Bei dem sogenannten Quad-Gipfel soll das Streben nach einem freien und offenen Indopazifik im Zentrum stehen.