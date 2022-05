Bittere Einschätzung von Nobelpreisträger Muratow

Moskau/Kaliningrad – Ist es bloß Säbelrasseln oder bereitet Russland tatsächlich den Einsatz nuklearer Waffen vor? Diese Frage treibt derzeit militärische und politische Beobachter, Staatenlenker und Experten um.

Bereitet Staatspropaganda verheerendes Szenario vor?

Sie zeigen sich über die aktuellen Entwicklungen besorgt. Seit Wochen schwört Präsident Putin nämlich die russische Bevölkerung mit Propaganda im Staats-TV auf den Einsatz atomarer Waffen ein. Nun übt nach Kreml-Angaben die russische Armee in der Exklave Kaliningrad den “elektronischen Start” von ballistischen Raketensystemen mit Atomwaffen. Von dort aus benötigen die verheerenden Waffen nur wenige Sekunden in die großen europäischen Metropolen wie Berlin, Paris oder London.

Im Rahmen einer Übung hätten rund hundert Soldaten den Start von mobilen ballistischen Raketensystemen mit Atomwaffen vom Typ Iskander simuliert, erklärte das Verteidigungsministerium. Die Streitkräfte probten demnach Angriffe auf militärische Ziele eines imaginären Feinds sowie die Reaktion auf einen Gegenschlag.

Immer wieder hat Kreml-Tyrann Wladimir Putin seit Beginn der Militäroperation in der Ukraine angedeutet, dass er bereit sei, Russlands taktische Atomwaffen einzusetzen. Bekanntlich versetzte Russland Ende Februar seine Atomstreitkräfte in höhere Alarmbereitschaft. Der Kremlchef warnte zudem vor einer “blitzschnellen” Vergeltung, falls der Westen direkt in den Ukraine-Konflikt eingreift.

Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow schließt Einsatz von Atombomben nicht aus

Nun scheint der Kreml tatsächlich auf dieses Szenario hinzuarbeiten. Im Staatsfernsehen läuft seit Tagen die entsprechende Propaganda dazu. Man versucht der Öffentlichkeit offenbar, den Einsatz von Atomwaffen schmackhaft zu machen. “Seit zwei Wochen hören wir auf unseren Fernsehschirmen, dass die Atomsilos geöffnet werden sollten”, sagte der russische Journalist und Friedensnobelpreisträger Dmitri Muratow am Dienstag. “Und wir hören auch, dass diese schrecklichen Waffen eingesetzt werden sollten, wenn die Waffenlieferungen an die Ukraine fortgesetzt werden”.

Laut n-tv warnte Muratow davor, die russische Propaganda über einen Atomwaffeneinsatz in der Ukraine auf die leichte Schulter zu nehmen. “Ich würde die Möglichkeit nicht ausschließen, dass Atomwaffen eingesetzt werden”, so der Chefradakteur der unabhängigen Zeitung “Nowaja Gaseta”. Im Gegensatz zu den Behauptungen der Propaganda würde der Einsatz solcher Waffen “nicht das Ende des Krieges bedeuten”, sagte Muratow: “Es wäre das Ende der Menschheit”.

Der Nobelpreisträger sorgt sich um die mittlerweile “absolute, uneingeschränkte” Macht von Präsident Wladimir Putin. Sollte Putin den Einsatz von Atomwaffen beschließen, “kann ihn niemand aufhalten … weder das Parlament, noch die Zivilgesellschaft, noch die Öffentlichkeit”.

Stirnfalten auch bei der CIA

Auch bei der CIA ist man in Sorge: Der Chef des US-Geheimdienstes, Bill Burns, erklärte Mitte April, dass Putins Atomwaffen-Drohungen nicht auf die leichte Schulter genommen werden dürften. “Angesichts der möglichen Verzweiflung von Präsident Putin und der russischen Führung, angesichts der bislang erfahrenen militärischen Rückschläge, kann keiner von uns die Bedrohung durch einen möglichen Einsatz taktischer Atomwaffen oder Atomwaffen geringer Sprengkraft auf die leichte Schulter nehmen.