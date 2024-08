Blinken reist zu Nahost-Gesprächen nach Kairo

Von: APA/AFP

US-Außenminister Antony Blinken reist am Dienstag erneut zu Gesprächen nach Kairo. Vor dem Hintergrund der laufenden Verhandlungen über ein neues Abkommen zwischen Israel und der radikalislamischen Hamas sind dort Treffen mit Regierungsvertretern geplant. In der ägyptischen Hauptstadt sollen im Laufe der Woche die am Freitag in der katarischen Hauptstadt Doha unterbrochenen Gespräche wiederaufgenommen werden.

Zuvor war Blinken in Israel mit Präsident Yitzhak Herzog und Regierungschef Benjamin Netanyahu zusammengekommen. Es ist Blinkens neunter Besuch in der Region seit dem Hamas-Angriff auf Israel und dem anschließenden Krieg im Gazastreifen vor zehn Monaten. Die USA hatten den Konfliktparteien Israel und Hamas vor wenigen Tagen einen neuen Kompromissvorschlag vorgelegt. In einer gemeinsamen Erklärung der Vermittler USA, Ägypten und Katar hieß es anschließend, der Vorschlag überbrücke “verbleibende Lücken”. Blinken sagte in Israel, die aktuellen Verhandlungen seien “vielleicht die beste, vielleicht die letzte Gelegenheit” für eine Waffenruhe und die Rückkehr der Geiseln.