Blinken telefoniert im Vorfeld des NATO-Gipfels mit Kuleba

Der amerikanische Außenminister Antony Blinken hat mit seinem ukrainischen Amtskollegen Dmytro Kuleba telefoniert. Er habe ein wichtiges Gespräch mit Kuleba im Vorfeld des NATO-Gipfels in dieser Woche geführt, schrieb Blinken am späten Sonntagabend (Ortszeit) auf Twitter. Kuleba teilte ebenfalls auf Twitter mit, das Telefonat mit Blinken sei “produktiv” gewesen.

“Wir haben noch 48 Stunden Zeit und arbeiten daran, dass die endgültigen Entscheidungen ein Gewinn für alle sind: Für die Ukraine, die NATO und die globale Sicherheit”, schrieb Kuleba. Die Ukraine hofft, in Vilnius ein klares Signal für eine NATO-Beitrittsperspektive zu erhalten.

Die deutsche Bundesregierung ist in Hinblick auf den angestrebten Beitritt Schwedens zur NATO zuversichtlich. Er rechne damit, dass es im Lauf der kommenden Tage zu einer “positiven Entwicklung” kommen werde, sagt ein ranghoher Regierungsvertreter in Berlin. Vor Beginn des NATO-Gipfels in Vilnus gibt es noch einmal ein Spitzengespräch zwischen Schweden und der Türkei, die die Aufnahme des Nordlands in die transatlantische Allianz nach wie vor blockiert.