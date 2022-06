“Bozner Gefängnis völlig ungeeignet”

Justizministerin Cartabia besucht heute in Bozen

Bozen – Die italienische Justizministerin Marta Cartabia weilte am Freitag in Bozen: Sie bestritt dabei nicht nur eine Informationsveranstaltung zum staatlichen Aufbauplan, sondern hat am Vormittag auch das Gefängnis besucht. Anlässlich dieses Lokalaugenscheins stellte Cartabia Medienberichten zufolge fest, dass das Gefängnis in Bozen eine nicht adäquate Struktur sei.

Die Verfassungsrechtsprofessorin und ehemalige Präsidentin des italienischen Verfassungsgerichts, die seit Februar 2021 im Kabinett von Mario Draghi die Justizagenden betreut, ist derzeit im Rahmen der Informationskampagne zum staatlichen Aufbau- und Resilienzplans (PNRR) italienweit unterwegs. In Bozen machte die vom Ministerratspräsidium initiierte Gesprächsreihe “Italia Domani – Dialoge zum staatlichen Wiederaufbauplan” am Freitag Station. Um 11.30 Uhr hat Justizministerin Cartabia gemeinsam mit dem Leiter der Abteilung für die Planung und Koordinierung der Wirtschaftspolitik im Ministerratspräsidium, Marco Leonardi, in Anwesenheit von Landeshauptmann Arno Kompatscher und dem Bozner Bürgermeister Renzo Caramaschi im Konzerthaus “Joseph Haydn” Bürgerinnen und Bürger, Unternehmen und öffentlichen Verwaltungen über den Wiederaufbauplan informiert und die Chancen aufgezeigt, die sich daraus auf lokaler Ebene ergeben.

Schon im Vorfeld dieser öffentlichen Veranstaltung hat die Justizministerin um 10.00 Uhr gemeinsam mit Landeshauptmann Kompatscher dem Gefängnis in der Dantestraße einen Besuch abgestattet. “Wir möchten der Ministerin vor Augen führen, wie schwierig die Bedingungen für diejenigen sind, die im Gefängnis in der Dantestraße leben und arbeiten und wie wichtig es daher ist, dass die Mittel für den Bau der neuen Haftanstalt endlich freigegeben werden, auf die wir schon so lange warten”, sagt Landeshauptmann Kompatscher im Vorfeld.

“Dieser Besuch hat mir die Dringlichkeit aufgezeigt, schnell zu intervenieren, um in Bozen eine neue Gefängnisstruktur zu errichten.” Die aktuelle Struktur sei nicht mehr geeignet. Bedingungen und Raum ließen laut Cartabia zu wünschen übrig. Die Gefängnisleitung würden ihr Bestes geben, doch die Struktur setze große Limits. Sie will sich nun für eine schnelle Umsetzung der Gefängnisneubaupläne am Bozner Flughafen einsetzen. Das Land hofft, Geld aus dem Wiederaufbaufonds für den Gefängnisneubau zu bekommen.