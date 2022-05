Bozner Grüne für dezentrale “Bike-Stations”

Bozen – Für dezentrale „Bike-Stations“ am Rande des Stadtzentrums spricht sich die Grün Ratsfraktion aus. “Unser Regierungsprogramm 2022-2025 sieht im Kapitel ‘Städtebauliche Entwicklung und Infrastruktur’ ausdrücklich vor, dass an den neuralgischen Punkten im Stadtgebiet zusätzliche Parkmöglichkeiten für Fahrräder und Mopeds geschaffen werden. Viel sinnvoller als das SIGNA/Hager Mega-Bikestation mit 4.000 Radstellplätzen unter dem Bahnhofspark sind unsere Vorschläge für mehrere kleinere Fahrradparkplätze am Rande des Stadtzentrums”, so Gemeinderat Rudi Benedikter.

“Ein neues Dekret schreibt für Betriebe mit mehr als 100 Bediensteten, die sich in Städten mit mehr als 50.000 Einwohnern befinden, einen ‘Plan für den Ortswechsel zwischen Wohnung und Arbeitsplatz’ vor; die Mobilität Wohnung-Arbeitsplatz ist in Zusammenarbeit mit den in der Stadt vorhandenen großen Arbeitgebern neu zu konzipieren, mit verschiedenen Angeboten öffentlicher Verkehrsmittel, einfachen Verbindungen und Anreizen für die Nutzung des Fahrrads, die gemäß den Bedürfnissen dieser Personengruppen gedacht sind, einfachen und flexiblen Lösungen, um ständig für Situationen, die sich kontinuierlich weiterentwickeln, angepasst zu sein und die darauf ausgerichtet sind, den motorisierten Individualverkehr in der Stadt merklich zu verringern. Das ‘Podrecca-Projekt’ für das Bahnhofsgelände sieht bereits den Bike-Park innerhalb des Bahnhofsareals vor – als Teil eines Mobilitätsknotenpunkts zugunsten der Pendlern und Reisenden. Für unsere Stadt schlagen wir daher kleinere, weniger invasive Projekte vor, die das städtische Grün respektieren und tatsächlich nachhaltig sind”, so Benedikter.

Unsere Vorschläge für Standorte am Rande des Stadtzentrums: 1. das Fahrradprojekt in der Tiefgarage Waltherpark realisieren (Ersetzung eines Teiles der Autostellplätze mit Fahrradabstellplätzen) 2. für Pendler/innen: Bahnhofsgelände, Südwestseite: Parkplatz für mindestens 400 Fahrräder; Nordseite: 200/300 Fahrräder 3. Laurin-Parkplatz– Innenseite/Nordseite: 300 Fahrräder 4. alte Tankstelle am Verdiplatz – künftiges Fahrrad-Mobilitätszentrum: 100/200 Fahrräder 5. Verwendung des ersten Geschosses der Tiefgarage unter dem Silvius-Magnago-Platz 6. Die Standort-Vorschläge der Coop. Helios aufgreifen.