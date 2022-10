Bozner Radtag: Stadt für motorisierten Verkehr gesperrt – VIDEO

Bozen – Noch bis 16.30 Uhr ist die Stadt Bozen heute für den motorisierten Verkehrs gesperrt. Stattdessen haben die Radfahrer heute das Sagen. Über 5.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden heute beim Bozner Radtag erwartet.

Gestartet wird am Maria-Montessori-Platz, am Gerichts- und Matteottiplatz, am Kapuzinergarten und am Mignone-Park. Auf dem Festplatz auf den Talferwiesen ist das Ziel.

Ab 17.30 Uhr findet dort eine Verlosung statt. Wer mitmacht, kann unter anderem ein neues Fahrrad gewinnen.

Weil die Bozner Stadtverwaltung darüber nachdenkt, die Kosten für die Veranstaltung einzusparen, könnte die heurige Ausgabe die letzte des Bozner Radtags sein. Die Stadt gibt dafür rund 70.000 Euro aus.