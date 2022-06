Brunner im U-Ausschuss zu Vorarlberger Inseratenaffäre

Nach der von unzähligen Geschäftsordnungsdiskussionen zerrissenen Befragung von Landeshauptmann Markus Wallner (ÖVP) tags zuvor widmet sich der ÖVP-Korruptionsuntersuchungsausschuss am Donnerstag abermals der Inseratenaffäre rund um den Vorarlberger Wirtschaftsbund. Geladen ist u.a. Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP). Dieser betonte gleich zu Beginn seiner Befragung, Transparenz und Aufklärung seien ihm sehr wichtig, man müsse aus der Vergangenheit auch die Lehren ziehen.

Neben Brunner, mit dessen Befragung der zweite “Vorarlberg”-Tag des U-Ausschusses startete, sind für den Donnerstag auch ein Prüfer des Finanzamtes sowie Finanzreferent und Unternehmer Jürgen Rauch in das Camineum der Hofburg geladen. Rauch gilt als gut vernetzt in der Partei und spendete in der Vergangenheit für die Türkisen unter Ex-Kanzler Sebastian Kurz.

Bei Brunner werden neben der Vorarlberger Inseratenaffäre auch diverse, das Finanzministerium betreffende Causen wie die Vorgänge rund um Meinungsforscherin Sabine Beinschab Thema sein. Das Finanzministerium spielt in der Affäre eine Hauptrolle. Ein interner Revisionsbericht bestätigte im Dezember 2021 Unregelmäßigkeiten.

Brunner betonte in seinem Eingangsstatement, dass er ja erst seit 6. Dezember des Vorjahres das Amt des Finanzministers inne hat – daher bitte er um Verständnis, dass er zu gewissen Vorgängen und Entscheidungen, die vor seiner Amtszeit lagen, “kaum eine Wahrnehmung haben kann”. Er werde aber seinen Teil zur politischen Aufklärung leisten, betonte er.

“Transparenz und Aufklärung sind sehr, sehr wichtig für mich”, sagte Brunner – er trete für einen ordnungsgemäßen Umgang mit Steuergeldern ein. “Wenn es Verfehlungen Einzelner gegeben hat, muss man das aufklären und die Lehren daraus ziehen.” Gleichzeitig stellte er sich aber klar hinter die Mitarbeiter seines Hauses: “Man sollte aber nicht pauschal alle 11.200 Mitarbeiter im Bundesministerium für Finanzen und in den nachgeordneten Dienststellen verurteilen”, die Finanzverwaltung sei “sehr gut”.

Das Finanzministerium habe jedenfalls die Lehren gezogen, sagte der Minister mit Blick auf die kritisierten Studien-Vergaben. “Wir haben nach Bekanntwerden der Vorwürfe alle Studien und Aufträge mit den betroffenen Instituten sofort gestoppt, sofern es sie überhaupt noch gab.” Auch werden alle Umfragen und Studien veröffentlicht, “den Weg werden wir fortsetzen”. Auch verwies Brunner auf den Auftrag seines Vorgängers Gernot Blümel an die interne Revision im Finanzministeriums, sich die Studien und Aufträge “genau anzusehen”.

Es seien bereits “Defizite” bei der Struktur von Arbeitsprozessen sichtbar geworden, “die einen erheblichen Anteil an den Fehlentwicklung haben”. Dies betreffe vor allem die Beauftragung, die Abwicklung von Studien, bei der es keine einheitlichen Standards gegeben habe. Auch habe es keine klaren Richtlinien zu Beauftragungen und Veröffentlichungen von Studien gegeben, so Brunner. Ziel sei es, diese Defizite zu beheben. Im März habe er dann auch den Auftrag einer Evaluierung der Präsidialangelegenheiten im Ministerium erteilt, das Ergebnis liege nun vor. Man werde als Konsequenz eine Reorganisation im Finanzministerium durchführen. “Kernstück ist der Aufbau einer neuen Präsidialsektion”, so Brunner. Etwa werde man auch eine Abteilung mit der Kernkompetenz “Recht und Vergabe” etablieren. “Wir ziehen die Lehren aus dem internem Revisionsbericht.”

Auch sei ein “Kulturwandel” notwendig. “Jede öffentliche Struktur muss sich bewusst sein, dass sie mit Steuergeldern umgeht.” Man werde daher die jährlichen Kosten für Inserate reduzieren, was aber nicht bedeute, dass es gar keine Schaltungen mehr geben wird, denn es gebe eine Informationsverpflichtung des Bundes und einzelner Ressorts. “Wird werden daher weiter über wichtige Themen informieren.”

Gleich zu Beginn der Befragung entspann sich eine teils emotional geführte Geschäftsordnungsdiskussion, die von der ÖVP angestoßen wurde. Dabei ging es neuerlich darum, ob Fragen zum Vorarlberger Wirtschaftsbund vom Untersuchungsgegenstand umfasst sind. Die Diskussion schaukelte sich so weit auf, dass Vorsitzender Wolfgang Sobotka (ÖVP) die Sitzung unterbrach, “bis Sie sich alle beruhigt haben.”

Vor der Befragung ließen die Fraktionsführer den gestrigen Tag Revue passieren. Die Befragungen seien “keine Sternstunde der parlamentarischen Kontrollarbeit” gewesen, betonte ÖVP-Fraktionsführer Andreas Hanger, um im gleichen Atemzug klar zu machen, dass die ÖVP auch am Donnerstag darauf achten werde, ob die Fragen durch den Untersuchungsgegenstand gedeckt sind oder nicht. Verantwortlich macht Hanger dafür das “grundsätzliche Problem”, dass der Untersuchungsgegenstand im Herbst 2021 definiert und die Causa Vorarlberg nachträglich in den Untersuchungsausschuss geholt wurde.

FPÖ-Fraktionsführer Christian Hafenecker bezeichnete den gestrigen Tag als “Abwehrschlacht der ÖVP”, geprägt von “Geschäftsordnungsorgien”. Allein bei Wallner hätten diese zweieinviertel Stunden in Anspruch genommen. “Perfide” von der ÖVP sei zudem, dass mit dem Abgeordneten Kurt Egger der Generalsekretär des Wirtschaftsbundes im U-Ausschuss sitze und vollen Zugang zu den Akten habe, so Hafenecker: “Da sind wir beim berühmten Hund, den man auf die Knackwurst aufpassen lässt.”

Auch Nina Tomaselli von den Grünen sparte nicht mit Kritik an den Abgeordneten vom Koalitionspartner ÖVP: “Das Verhalten meiner Kollegen der ÖVP war äußerst bedauerlich. Kollege Hanger hat versucht, das Parlament lächerlich zu machen, weil man nahezu jede Frage blockiert hat.”

Für SPÖ-Fraktionsführer Jan Krainer war am gestrigen Tag bemerkenswert, dass Wallner vor den Kameras sage, dass er keine Inserate für den Wirtschaftsbund gekeilt habe. Im Untersuchungsausschuss unter Wahrheitspflicht jedoch erklärte, er könne sich nicht mehr daran erinnern. “Das ist ganz einfach: Was er in die Kameras sagt, ist die Unwahrheit, das im U-Ausschuss ist die Wahrheit.”