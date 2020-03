Bundespräsident wendet sich wegen Coronavirus an Bevölkerung

Bundespräsident Alexander Van der Bellen will sich in einer TV-Ansprache zur Corona-Krise am Freitagabend an die Bevölkerung wenden. Wie die APA aus der Hofburg erfahren hat, will das Staatsoberhaupt an den Zusammenhalt appellieren und die Menschen auffordern, die von der Regierung angekündigten Maßnahmen einzuhalten. Ausgestrahlt wird die Ansprache um 19:30 Uhr.

Von: apa