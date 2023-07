CELAC-Gipfel ringt um gemeinsame Sprache zu Ukraine

Der zweite Tag des Gipfels der EU-Staats- und Regierungschefs mit der Gemeinschaft der lateinamerikanischen und karibischen Staaten (CELAC) am Dienstag in Brüssel geht in die finale Phase. Streitthema war am frühen Dienstagvormittag noch die Formulierung in der Abschlusserklärung zum Ukraine-Krieg. “Da laufen jetzt gerade die Gespräche, die Botschafter verhandeln miteinander, es ist im guten Fluss”, sagte Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) nach den Beratungen.

Nach Angaben von Diplomaten gelang es bis zum Dienstagvormittag nicht, sich auf einen Text zu verständigen, wie die Deutsche Presse-Agentur (dpa) berichtete. Grund war demnach der Widerstand von Ländern wie Nicaragua und Venezuela, die als Verbündete Russlands zählen. Ein Scheitern der Verhandlungen wurde nicht ausgeschlossen. Der Gipfel sollte eigentlich bereits am frühen Nachmittag enden.

Ziel der EU ist es, mit der Erklärung eine klare Botschaft an den russischen Präsidenten Wladimir Putin zu senden. Diesem soll deutlich gemacht werden, dass er in der Weltgemeinschaft zunehmend isoliert ist und bei einer Fortsetzung des Kriegs weitere wirtschaftliche Nachteile fürchten muss. Die Hoffnung war, dass mächtige lateinamerikanische Länder wie Brasilien auf kleinere Staaten einwirken, um diese zu einer Verurteilung des russischen Angriffskrieges zu bewegen.

Das Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten Brasilien, Argentinien, Uruguay und Paraguay wurde nach Angaben Nehammers am Dienstag nicht beraten. Wichtig sei aber die Kooperation, es gebe abgesehen von dem Mercosur-Handelspakt auch andere Wege der Zusammenarbeit, sagte der Kanzler. Dabei verwies Nehammer auf das am Rande des Gipfels vereinbarte Rohstoffabkommen zwischen der EU und Chile.