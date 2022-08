Chinas Kriegsschiffe drangen in inoffizielle Seegrenze ein

Das chinesische Militär hat nach Angaben des taiwanischen Militärs am zweiten Tag seiner Militärmanöver mehrfach die inoffizielle Seegrenze zwischen China und Taiwan überschritten. “Mehrere chinesische Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe” hätten bereits am Vormittag (Ortszeit) die Mittellinie in der Taiwanstraße überquert, erklärte das Verteidigungsministerium in Taipeh am Freitag.

Das taiwanische Verteidigungsministerium nannte die Manöver am Freitag einen “höchst provokativen Akt”. Die Mittellinie der Taiwanstraße ist eine inoffizielle, aber weitgehend eingehaltene Grenze in der Mitte der Taiwanstraße, die China und Taiwan trennt. Bereits am Mittwoch und Donnerstag hatte China Taipeh zufolge 49-mal die Mittellinie überquert. Die Taiwanstraße ist eine der wichtigsten Schiffsrouten der Welt.

Taiwans Premierminister Su Tseng-chang verurteilte die Manöver mit scharfen Worten. Die Regierung in Taipeh habe nicht erwartet, “dass der boshafte Nachbar eine Machtdemonstration vor unserer Haustür abhalten und willkürlich die meistbefahrenen Seerouten der Welt mit Militärübungen aufs Spiel setzen würde”, sagte Su vor Journalisten.

Als “unverantwortlich” hatte Taiwans Präsidentin Tsai Ing-wen die chinesischen Manöver bezeichnet. In einer Videoansprache am späten Donnerstagabend forderte die Präsidentin die chinesische Führung zur Vernunft und Zurückhaltung auf. Taiwan werde die Spannungen nicht eskalieren, sondern wolle den Status quo bewahren. Die taiwanesische Regierung arbeite daran, den Betrieb der taiwanischen Häfen und Flughäfen reibungslos zu gestalten und die Finanzmärkte zu stabilisieren, sagte Tsai Ing-wen. Die Präsidentin dankte der Gruppe der sieben führenden Industrienationen (G7) zusammen mit der Europäischen Union für deren Unterstützung.

Die G7 hatte ihre Sorge geäußert und betont, es gebe keinen Grund dafür, einen Besuch als Vorwand “für aggressive militärische Aktivitäten” zu benutzen. Peking zitierte daraufhin am Donnerstag die Botschafter und Vertreter der EU-Länder ins Außenministerium sowie am Freitag den japanischen Botschafter. Das chinesische Außenministerium übergab ihnen einen formellen Protest gegen die G7-Erklärung.

China hatte die Manöver am Dienstag als Reaktion auf die Visite der Vorsitzenden des US-Repräsentantenhauses, Nancy Pelosi, in Taiwan gestartet. Es war die ranghöchste Visite aus den USA seit einem Vierteljahrhundert. US-Außenminister Antony Blinken sagte am Freitag laut Reuters, es gebe “keine Rechtfertigung für das, was China nach dem Besuch von Pelosi getan” habe. “Wir haben Peking aufgefordert, solche Aktionen einzustellen.” Die USA würden “weiterhin Fahrten durch die Straße von Taiwan unternehmen: “Wir werden fliegen, segeln, fahren, wo immer es das internationale Recht erlaubt.”

Bei einem Treffen von Japans Regierungschef Fumio Kishida und Pelosi am Freitag in Tokio erklärten die beiden Spitzenpolitiker, es sei wichtig, den Frieden und die Stabilität in der Taiwanstraße zu wahren. Chinas Verhalten habe “ernste Auswirkungen auf den Frieden und die Stabilität in der Region und der internationalen Gemeinschaft”, sagte Kishida laut japanischen Medienberichten. Pelosi war am Vorabend zum Abschluss ihrer Asienreise in Tokio eingetroffen. Sie hatte zuvor Gespräche in Singapur, Malaysia, Taiwan und Südkorea geführt.

Auf die Kritik Japans an den Manövern sowie an Russlands Angriffskrieg gegen die Ukraine haben die Außenminister Russlands und Chinas mit einer Protestaktion reagiert. Wie die japanische Nachrichtenagentur Kyodo am Freitag unter Berufung auf diplomatische Quellen berichtete, verließen beim Ministertreffen des Verbands Südostasiatischer Nationen (ASEAN) in Kambodscha der russische Außenminister Sergej Lawrow und Chinas Chefdiplomat Wang Yi den Sitzungssaal, als der Redebeitrag ihres japanischen Kollegen Yoshimasa Hayashi anstand.

US-Außenminister Blinken verurteilte unterdessen Russlands Besuch in Myanmar. Dieser stehe “im Gegensatz zu den Friedensbemühungen der ASEAN”. Die USA wollten nicht, dass “irgendein Land, auch nicht China oder Russland, versucht, Frieden und Sicherheit in der Welt zu stören”. Die Differenzen zwischen dem Festland und Taiwan müssten “friedlich und nicht mit Gewalt gelöst” werden. Die USA würden “keine Maßnahmen ergreifen, um eine Krise zu provozieren.”

Weitere Verstimmungen werden durch den länger geplanten Besuch des Menschenrechtsausschusses des deutschen Bundestages in Taiwan erwartet. Die Reise soll zwischen dem 22. und 30. Oktober stattfinden und neben Taiwan auch nach Japan und in die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong gehen. An der Reise werden voraussichtlich Abgeordnete aller sechs Fraktionen teilnehmen. Man werde “die Demokratien dieser Welt trotz aller Drohgebärden nicht im Stich lassen”, sagte CDU-Politiker Michael Brand. “Wenn wir uns selbst ernst nehmen, dann müssen wir China endlich ernst nehmen und die Bedrohung zurückweisen.”

Die bis Sonntag laufenden Manöver Chinas zielen auf eine See- und Luftblockade und dienen der Vorbereitung auf eine mögliche Invasion. Es ist die bisher größte Machtdemonstration Chinas seit Jahrzehnten. Kampfflugzeuge und Kriegsschiffe hatten die Mittellinie der Taiwanstraße lange Zeit selten überquert – seit 2020 wurden chinesische Grenzüberschreitungen aber häufiger, insbesondere durch das Eindringen von Kampfflugzeugen in die Luftverteidigungszone Taiwans. Diese ist nicht gleichbedeutend mit dem taiwanischen Luftraum und überschneidet sich teilweise mit der chinesischen Verteidigungszone. Peking hatte zuvor erklärt, die inoffizielle Grenze existiere aus seiner Sicht nicht mehr. Überquerungen der Mittellinie in der an ihrer engsten Stelle nur 130 Kilometer breiten Taiwanstraße sind riskant, da sie militärische Zwischenfälle wahrscheinlicher machen.