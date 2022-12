Chinesen-Polizei in Italien: Von der Leyen “zutiefst besorgt”

Bozen – Die Menschenrechtsorganisation “Safeguard Defenders” mit Sitz in Madrid will Beweise gefunden haben, dass China in ganz Europa inoffizielle Polizeistationen unterhalte, die ausgewanderte Chinesen überwachten, schikanierten und in Einzelfällen auch zurück nach China “schickten”. In einigen Fällen sollen sie sich hinter “Auslandsbüros/Servicecenter” verbergen. Bereits im September hatte die NGO erste Städte benannt, nun will die Organisation weitere Fälle aufgedeckt haben – insgesamt elf in Italien, darunter in Venedig, Prato bei Florenz und auch in Südtirol. Die Regierung in Peking hat diese Berichte dementiert.

EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen äußerte sich in einem auf der Website der Mailänder Tageszeitung “Corriere della Sera” veröffentlichten Interview zum Thema chinesische Polizeistationen. “Ich bin zutiefst besorgt über Berichte über verdeckte chinesische Polizeistationen auf EU-Gebiet. Die Europäische Kommission verurteilt jegliche Einmischung in das souveräne Hoheitsgebiet der EU-Mitgliedstaaten”, sagte von der Leyen.

“Sollten sich diese Berichte bewahrheiten, wäre es für uns inakzeptabel, dass ein Drittland ohne die Zustimmung der EU-Mitgliedsstaaten irgendeine Form von extraterritorialer Gerichtsbarkeit auf dem Territorium dieser Staaten ausübt”, fügte von der Leyen hinzu und kündigte an, dass sie EU-Innenkommissarin Ylva Johansson gebeten habe, das Dossier in die nächste Sitzung der europäischen Innenminister einzubringen.