CSU bringt Grenzschließung zu Österreich ins Gespräch

Angesichts der österreichischen Corona-Lockerungen bei gleichzeitig hohen Infektionszahlen wird in Bayern über eine Schließung der Grenzen nachgedacht. “Das, was Österreich macht, ist aus unserer Sicht unverantwortlich”, sagte CSU-Generalsekretär Markus Blume am Dienstag in der Sendung “Frühstart” von RTL und n-tv. Sorge macht Deutschland die starke Ausbreitung von Virus-Mutanten aus Großbritannien und Südafrika, vor allem in dem direkt an Bayern angrenzenden Tirol.

“Wir werden nicht zulassen, dass sich diese Welle über die Grenze zu uns nach Deutschland breit macht”, sagte dazu Blume. “Deswegen ist es gut und wichtig, dass auch die Grenzkontrollen jetzt wieder intensiviert werden.” Darüber hinaus müsse aber “auch Grenzschließung eine Möglichkeit sein”, wenn auch nur als “Ultima Ratio”.

Zuvor hatte der bayerische Ministerpräsident Markus Söder (CSU) eine Schließung der Grenzen zwischen seinem Bundesland und Tirol ins Gespräch gebracht. Auch er verwies im “Münchner Merkur” vom Dienstag auf bereits erfolgte Verschärfungen bei Grenzkontrollen und Schleierfahndung. “Sollte die Gefahr wachsen, dürfen auch Grenzschließungen zu Tirol kein Tabu sein”, so Söder. Neben Tirol grenzen drei weitere österreichische Bundesländer (Vorarlberg, Salzburg und Oberösterreich) an Bayern und damit Deutschland.