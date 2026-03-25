Aktuelle Seite: Home > Politik > Dänemark steht nach Wahl vor schwieriger Regierungsbildung
Regierungschefin Mette Frederiksen

Dänemark steht nach Wahl vor schwieriger Regierungsbildung

Mittwoch, 25. März 2026 | 01:33 Uhr
Regierungschefin Mette Frederiksen
APA/APA/Ritzau Scanpix/LISELOTTE SABROE
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Dänemark steht vor einer schwierigen Regierungsbildung. Die Sozialdemokraten von Regierungschefin Mette Frederiksen wurden zwar mit 21,9 Prozent der Stimmen erneut stärkste Partei, schnitten aber so schlecht ab wie seit Jahrzehnten nicht. Ihre Drei-Parteien-Koalition der politischen Mitte ist von einer Mehrheit im Parlament weit entfernt. Auch für ein Bündnis der Sozialdemokraten und mehreren links-grünen Parteien fehlt nach Auszählung aller Stimmen eine solche Mehrheit.

Das Parlament in Kopenhagen hat 179 Sitze. 175 Mandate werden in Dänemark vergeben, dazu kommen jeweils zwei in Grönland und auf den Färöer-Inseln – beide gehören zum dänischen Königreich. Die grönländischen Stimmen sollten erst in der Früh ausgezählt sein.

Ohne die vier nordatlantischen Abgeordneten – die färöischen Mandate gehen an einen Sozialdemokraten und eine bürgerlich-liberale Politikerin – kommt der sogenannte Rote Block aus linken Parteien nach der Wahl auf 84 Sitze – 14 mehr als die bisherige Koalition. Der bürgerlich-konservative “Blaue Block” kommt auf 77 Sitze.

Zünglein an der Waage

Zwischen den Lagern steht die relativ neue Partei Moderaterne von Außenminister Lars Løkke Rasmussen, die sich der politischen Mitte zuordnet. Mit ihren 14 Mandaten könnte der Partei wie schon nach der vorherigen Wahl 2022 wieder eine Schlüsselrolle bei den Verhandlungen über eine künftige Regierung zufallen.

Ministerpräsidentin Frederiksen regierte bisher mit den Rechtsliberalen und Moderaten. Sie hatte sich im Voraus nicht festgelegt, ob sie nach der Wahl erneut eine Regierung der Mitte oder ein Bündnis mit den linken Parteien anstreben will. Die in der Migrationspolitik für ihre harte Linie bekannte Regierungschefin hatte aber immer wieder betont, dass die unsichere Lage auf der Welt mit zahlreichen Krisen- und Konfliktherden nach Zusammenhalt verlange. Ihre Sozialdemokraten fuhren bei der Parlamentswahl laut der Nachrichtenagentur Ritzau ihr schlechtestes Ergebnis seit 1903 ein.

Frederiksens Herausforderer, der rechtsliberale Verteidigungsminister Troels Lund Poulsen, warb noch in der Wahlnacht für eine bürgerlich-konservative Regierung mit Unterstützung der Partei von Lars Løkke Rasmussen.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
Kommentare
75
Preisanstieg an der Zapfsäule: Südtirol liegt an der Spitze
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
Kommentare
70
Krisenherd Nahost: Bozner Gastronomie meldet 25 Prozent Umsatzeinbußen
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
Kommentare
59
Justizreferendum: Meloni “respektiert Entscheidung der Italiener”
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Kommentare
51
AVS begrüßt verkehrsberuhigte Zukunft am Grödner Joch
Justizreferendum: SVP spricht von Sieg der Demokratie – Kritik an Urzì
Kommentare
45
Justizreferendum: SVP spricht von Sieg der Demokratie – Kritik an Urzì
Anzeigen
SANLUI Real Estate
SANLUI Real Estate
Neue Maßstäbe in der Südtiroler Immobilienvermittlung
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 