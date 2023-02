Dänemark und Schweden nehmen an Luftverteidigungssystem teil

Schweden und Dänemark haben sich dem deutschen Projekt zum Aufbau eines besseren europäischen Luftverteidigungssystems angeschlossen. Vertreter der beiden Länder unterzeichneten im Brüsseler NATO-Hauptquartier das Abkommen zur Sky Shield-Initiative. Deutschlands Verteidigungsminister Boris Pistorius sagte: “Mehr Mitglieder bedeuten mehr Sicherheit und weniger Kosten für jedes einzelne Mitgliedsland.” Das NATO-Treffen wird am Mittwoch abgeschlossen.

Das Gründungsabkommen für die “European Sky Shield Initiative” (Essi) wurde im vergangenen Oktober von Deutschland und 14 weiteren Staaten unterzeichnet. Das Projekt soll helfen, bestehende Lücken im derzeitigen NATO-Schutzschirm für Europa zu schließen. Defizite gibt dort beispielsweise im Bereich ballistischer Raketen, die auf ihrer Flugbahn große Höhen erreichen, aber auch bei der Abwehr von Drohnen und Marschflugkörpern.

Hintergrund der deutschen Initiative ist vor allem der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine. Er hat die Sicherheitslage in Europa nach Einschätzung der NATO fundamental verändert und macht deswegen zusätzliche Anstrengungen bei der Luftverteidigung notwendig. Bisher war die Raketenabwehr in Europa vor allem auf mögliche Bedrohungen aus dem Iran ausgerichtet.

Künftig sollen nun unter anderem gemeinsam neue Waffensysteme eingekauft werden, die dann zusammen möglichst günstig ein großes Gebiet abdecken. Eines der ersten Projekte könnte eine Bestellung von Patriot-Flugabwehrraketen werden.

Nicht beteiligt an der Initiative sind bisher Länder wie Polen, Frankreich und Italien. Zumindest mit Blick auf Polen zeigte sich Pistorius am Mittwoch allerdings optimistisch. “Ich kann mir vorstellen, dass das bald passiert”, sagte er zu der Frage, ob er eine Meinungswandel in Warschau noch für denkbar hält.

Zum Abschluss des NATO-Treffens beraten die 30 Verteidigungsminister am Mittwoch über die Planungen zur Verstärkung der Abschreckungs- und Verteidigungsfähigkeiten des Bündnisses. Angesichts von Russlands Krieg gegen die Ukraine ist geplant, die Zahl der Soldaten in hoher Einsatzbereitschaft von 40.000 auf 300.000 zu erhöhen. Zudem soll vor allem an der Ostflanke die Luftverteidigung verbessert werden.

Weitere Themen sind gemeinsame Anstrengungen zum Ausbau der Waffen- und Munitionsbestände, die Entwicklung der Verteidigungsausgaben und mögliche Reaktionen auf die mutmaßliche Sabotage der Erdgasleitungen Nord Stream 1 und 2 in der Ostsee.

Bereits am Dienstagabend hatten die Verteidigungsminister mit ihrem ukrainischen Kollegen Oleksij Resnikow über die aktuellen Entwicklungen im Krieg und weitere Unterstützungsmöglichkeiten der NATO beraten. Zudem tagte am Rande die US-geführte internationale Kontaktgruppe zur Koordinierung von Waffenlieferungen an die Ukraine.