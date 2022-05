Bozen – Die Volksabstimmung zum Gesetz zur direkten Demokratie ist abgeschlossen. Das Nein liegt mit 76 Prozent deutlich vorne. In absoluten Zahlen handelt es sich um 70.842 Wählerinnen und Wähler. Quorum gibt es keines, die Abstimmung ist auf alle Fälle bindend.

Um 21.00 Uhr sperrten die Wahllokale zu. Im Zentrum der Volksabstimmung stand die Abschaffung oder Beibehaltung der im Gesetz von 2018 vorgesehenen bestätigenden Volksabstimmung (Referendum). Demnach kann ein vom Landtag verabschiedetes, nicht mit einer Zweidrittelmehrheit genehmigtes Gesetz nicht in Kraft treten, wenn 300 Wahlberechtigte darüber eine Abstimmung beantragen. Die Promotoren haben dann sechs Monate Zeit, um 13.000 Unterschriften für die Abhaltung der Volksabstimmung zu sammeln. Das betreffende Landesgesetz kann also erst nach dem positiven Ausgang der Abstimmung in Kraft treten. Im Jahr 2021 wurde dieses “beteiligende Referendum” jedoch wieder abgeschafft.

Hätte das „Ja“ gewonnen, wäre diese Abschaffung aufrecht geblieben. Da das Nein überwiegt, tritt das Gesetz nicht in Kraft. Damit kann auch in Zukunft eine bestätigende Volksabstimmung durchgeführt werden.

Die bestätigende Landesvolksabstimmung zur direkten Demokratie am heutigen Sonntag hat ergeben, dass das vom Südtiroler Landtag am 11. Juni 2021 beschlossene Gesetz mit Änderungen zu den Regelungen der direkten Demokratie in Südtirol nicht in Kraft treten soll: 76,0 Prozent aller Wählerinnen und Wähler (Briefwahl und alle Sektionen in Südtirol) stimmten mit Nein und somit gegen die in diesem Gesetz vorgesehenen Änderungen, 24,0 Prozent kreuzten das Ja an. Die Regeln zur direkten Demokratie in Südtirol werden somit nicht geändert.

Das Endergebnis zieht sich durch alle Bezirke und Gemeinden relativ gleichmäßig durch. Die Wahlbeteiligung war mit 22,7 Prozent insgesamt sehr niedrig.

Am Abend kam es auch zu den ersten Reaktionen.

Team K: SVP-Verwirrspiel hat nicht funktioniert

„Zumindest jene Südtiroler und Südtirolerinnen, die sich an der Gestaltung der Demokratie aktiv beteiligen wollen und zur Volksabstimmung hingegangen sind, haben in Richtung SVP ein klares Signal gesetzt“, erklärt das Team K in einer Aussendung. Das Nein zum Inkrafttreten des SVP-Lega-Gesetzes, welches unter anderem die Abschaffung des bestätigenden Referendums vorsah, zeige der Mehrheitspartei neue Grenzen auf. Während mit dem Slogan „Ja zur Direkten Demokratie“ für Verwirrung bei den Wählerinnen und Wählern gesorgt worden sei, habe die gesamte Opposition mit der Begründung des Neins offensichtlich überzeugen können. Das Team K wertet das Ergebnis der Volksabstimmung als starkes Zeichen der Südtiroler Zivilgesellschaft, es versetze dem Machtgehabe der SVP einen Dämpfer.

„Im Grunde gibt es keine Sieger bei dieser Volksabstimmung. Die Wahlbeteiligung, die im Schnitt bei 22 Prozent liegt, wird der Wichtigkeit des Themas nicht gerecht. Dies zeugt einmal vom Vertrauensverlust in die Politik, aber auch, dass in Sachen Direkter Demokratie Südtirol noch in den Kinderschuhen steckt. Aber selbst dieses kleine aufblühende Pflänzchen wollte die SVP mit ihrem Gesetzentwurf zertreten. Dies ist nun nicht gelungen. Dafür gebührt den Menschen Lob und Anerkennung, die sich für das Nein ausgesprochen und stark gemacht haben. Es gilt nun dieses Ergebnis zu respektieren und jeden Versuch zu unterlassen, das Gesetz auf anderem Wege zu beschneiden oder auszuhöhlen“, so das Team K.

Die wenigen technischen Anpassungen des Gesetzes aus dem Jahre 2018 gelte es nun, schnellst möglichst im Landtag zu beheben, das Büro für politische Bildung aktiv werden zu lassen und sich bei so manchem Gesetz in Zukunft um eine Zwei-Drittel-Mehrheit im Landtag zu bemühen. Damit werde die parlamentarische Demokratie gestärkt.

„Das ist es schließlich, was sich die Menschen in Südtirol erwarten, eine Politik, die zum Wohle der Menschen konstruktiv zusammenarbeitet und Probleme mit gut gemachten und verständlichen Gesetzen löst. Dieses Referendum hätte vermieden werden können. Umso wichtiger ist es jetzt, dass das Pflänzchen der Direkten Demokratie nun von der Bevölkerung mit einem klaren Nein gewässert und mit Dünger versorgt wurde. Für Verbesserungen des ursprünglichen Gesetzes sind wir immer zu haben, aber nicht für Rückschritte, die eine Bürgerbeteiligung erschweren. Darum haben wir vor einem Jahr dieses Referendum initiiert und sind nun froh darüber, dass wir viele Bürger und Bürgerinnen von diesem Weg überzeugen konnten“, sagt das Team K abschließend.

STF: Menschen wollen Direkte Demokratie nicht beschneiden

„Die Menschen in Südtirol haben gesprochen: Sie sagen Nein zur Beschneidung der Direkten Demokratie! Nach dem Flughafen-Referendum holt sich Landeshauptmann Arno Kompatscher damit ein zweites Mal eine klare Abfuhr vom Volk für seine fragwürdigen Pläne“, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit in einer Aussendung. Die Bewegung fordert die SVP und Kompatscher dazu auf, das Ergebnis ohne Wenn und Aber zu respektieren.

„Fast 80 Prozent der Südtiroler wollen nicht, dass die Direkte Demokratie beschnitten wird. In keiner einzigen Gemeinde des Landes siegte das Ja. Ein überdeutliches Votum, vor allem auch für das bestätigende Referendum, Herzstück der Direkten Demokratie. Erst im Jahr 2018 wurde das Gesetz, über das heute abgestimmt wurde, verabschiedet. Es ist das Ergebnis eines langen Prozesses der Zusammenarbeit zwischen der Bevölkerung, der SVP und der Opposition“, erklärt die Süd-Tiroler Freiheit.

Die Bewegung richtet daher einen klaren Appell an die Regierungsparteien: „Das Ergebnis muss respektiert werden! Es ist bindend, auch für die SVP! Es darf keine Winkelzüge und Verdrehungen wie nach der Flughafen-Volksbefragung geben! Auch die Wahlbeteiligung darf keine Ausrede sein, das Ergebnis infrage zu stellen. Wer hingeht entscheidet. Und die Menschen haben entschieden!“

Landeshauptmann Kompatscher und die SVP hätten die demokratischen Rechte der Bürger beschneiden und ihnen die Möglichkeit erschweren wollen, durch Volksabstimmungen direkt die Politik des Landes mitzubestimmen, so die Bewegung.

Die Süd-Tiroler Freiheit setze sich seit ihrer Gründung für die Selbstbestimmung und für mehr Direkte Demokratie ein, heißt es in der Aussendung. Entsprechend habe man auch für das Nein geworben. „Ein großer Dank gilt daher allen Wählern, die dem antidemokratischen Vorhaben von Kompatscher und Co eine klare Absage erteilt haben“, so die Süd-Tiroler Freiheit.