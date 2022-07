Debatte um Bettenstopp im Landtag angelaufen

Bozen – Im Südtiroler Landtag wurde heute mit der Debatte zum Sammelgesetz begonnen, mit den Erläuterungen der Landesregierung und den Minderheitenberichten aus Opposition und Mehrheit.

Die Landtagssitzung wurde mit einer Gedenkminute für die Opfer des Bergunglücks auf der Marmolata eröffnet. “Ein tragisches und unvorhergesehenes Ereignis, das zum Tod von elf Menschen und zur Verletzung von sieben weiteren führte”, erklärte Landtagspräsidentin Rita Mattei. “Wir möchten unser Mitgefühl mit den Familien der Opfer, unsere Unterstützung für die Verletzten und unseren Dank an alle Helfer zum Ausdruck bringen.”

Landesgesetzentwurf Nr. 111/22: Änderungen zu Landesgesetzen in den Bereichen Landesämter und Personal, Berufsbildung, Unterricht, Kultur, Bezirksgemeinschaften, Jagd, Raum und Landschaft, Gewässernutzung, Energie, Landschaftsschutz und Umweltschutz, Lokalfinanzen, Gaststätten, Finanzen, Enteignung für Gemeinnützige Zwecke, Vermögensverwaltung, Handel, Gesundheitswesen und Hygiene, Fürsorge und Wohlfahrt, Wohnbauförderung (vorgelegt von der Landesregierung auf Vorschlag von LH Kompatscher). Die Zielsetzungen des Gesetzentwurfs wurden von den zuständigen Landesräten erläutert. LH Arno Kompatscher wies auf die Möglichkeit hin, Personen mit Behinderungen auch außerhalb des Stellenplans aufnehmen zu können. Eine weitere Bestimmung erleichtere durch gleichzeitige Anstellung den Übergang von scheidendem zu neuem Personal. Andere Bestimmungen betreffen den Neubau am Krankenhaus Bozen, Unterstützung für die Landapotheken, die mögliche Stabilisierung von Sanitätspersonal, das während der Pandemie provisorisch eingestellt wurde, den Einsatz von Ärzten ohne Facharzttitel in der Notaufnahme.

LR Philipp Achammer wies auf Neuerungen in der Berufsbildung hin. Demnach würden auswärts erworbene Kompetenzen von einer Kommission festgestellt und anerkannt. Weitere Bestimmungen betreffen Ersatzpersonal für suspendierte Lehrkräfte, das Landesverzeichnis für Künstler, die Beteiligung des Landes an Stiftungen im kulturellen Bereich, den Verfall von Standplatzkonzessionen auf Märkten, Strafen für Verstöße gegen die Handelsordnung.

LR Waltraud Deeg stellte klar, dass die Wohnbauartikel aus dem Gesetzentwurf gestrichen wurden und demnächst als eigener Entwurf wieder eingebracht werden sollen. Andere Artikel beträfen die Stabilisierung von Personal im Sozialwesen, die Zertifizierung der Familienfreundlichkeit für Gemeinden, die Unterstützung für die Sachwalter.

Die in den Fachbereich von LR Giuliano Vettorato fallen Artikel betreffen die kleinen Wasserableitungen, die Genehmigung kleiner Stromleitungen durch die Gemeinde, die Befreiung von der Wassergebühr für öffentliche Zwecke.

LR Arnold Schuler erläuterte die Bestimmungen zu den Wildgehegen, wo man in Zukunft zurückhaltender sein wolle, aber vor allem jene zum Tourismus (Art. 8). Es gehe um die Entwicklung eines sehr wichtigen Sektors, der aber auch die Achillesferse des Landes sei, wie man in der Pandemie gesehen habe. Man müsse aufpassen, dass die Stimmung in der Bevölkerung nicht kippe. Südtirol wolle kein Bauchladen sein, in dem alles angeboten werde, man müsse sich auf Schwerpunkte konzentrieren. Bei der Aufnahmekapazität dürfe man nicht die einzelnen Gemeinden betrachten, denn die Touristen würden im ganzen Land zirkulieren. Auch zum Schutz dieses Wirtschaftssektors selbst brauche es gewisse Grenzen. Das Thema sei intensiv diskutiert worden, und es sei gut, dass sich viele an der Diskussion beteiligt hätten. Der Landtag müsse nun die Weichen stellen. Es sei übrigens ein Novum, dass die entsprechende Durchführungsbestimmung schon vor Verabschiedung des Gesetzes vorliege. Unter dem Kriterium der Nachhaltigkeit müsse man alle Betten berücksichtigen. Auch erworbene Rechte müssten limitiert werden können, wenn die Tätigkeit nicht innerhalb einer bestimmten Frist aufgenommen werde. Der nichtgewerbliche Teil der Beherbergung mache inzwischen einen großen Teil aus.

LR Maria Hochgruber Kuenzer wies auf die Neuerungen in der Landschaftsplanung hin, auf die Regelung zu den Mischgebieten, auf die Unterkünfte für Studierende in Gewerbegebieten, auf Bestimmungen zu Raumhöhe und Erschließungsgebühren. Entgegen bestimmten Befürchtungen hätten die meisten Gemeinden bereits den Beschluss zur Erarbeitung des Entwicklungsplans gefasst hätten. Sie hätten drei Jahre dafür Zeit und würden vom Land finanziell unterstützt. Der Gesetzentwurf enthalte angesichts der Krisensituation auch eine weitere Fristverlängerung der Baurechte.

Minderheitenberichte

Riccardo Dello Sbarba (Grüne) zeichnete in seinem Minderheitenbericht die Vorgänge im II. Gesetzgebungsausschuss nach, die vorerst zur Streichung der Bettenstopp-Bestimmung aus dem Gesetzentwurf geführt hatte. Die SVP-Bauern im Ausschuss hätten mit der Hilfe der Bauern der Opposition gegen ihre eigene Partei gestimmt. Ein Vorgang, der nicht nur SVP-intern von Interesse sei. Maßnahmen gegen den “Overtourism” gehörten zur Nachhaltigkeitsstrategie des Landes. “Ein Ja oder Nein zur Obergrenze ist auch ein Ja oder Nein zum Programm Kompatschers für das Südtirol von heute und von morgen.” Die Grünen würden dem Landtag vorschlagen, die ursprüngliche Fassung zur Bettenobergrenze wieder einzufügen und zusätzlich die Bestimmung, dass die entsprechende Durchführungsbestimmung dem zuständigen Gesetzgebungsausschuss für eine obligatorische Stellungnahme vorzulegen sei. Was man bisher von den angekündigten Durchführungsbestimmungen gehört habe, gebe Anlass zur Sorge: Es gebe bei den Betten eine riesige Grauzone, die nun offiziell anerkannt würde – wie auch die Betten, die jetzt noch schnell vor dem Bettenstopp angemeldet würden -, es würden zu viele Ausnahmen vorgesehen, etwa für die Ortskerne, es sei ein Vorschuss von über 7.000 Betten geplant und nur 5 Prozent der aufgelassenen Betten würden an andere, touristisch nicht entwickelte Gemeinden gehen.

Auch Sandro Repetto (Demokratische Partei – Bürgerlisten) spricht in seinem Minderheitenbericht von einem internen Machtkampf innerhalb der SVP, dem das wesentliche Ziel des Gesetzes, das Ziel der Nachhaltigkeit, geopfert werde. Die einst starke SVP habe an Elan verloren. “Der SAD-Skandal, die Tendenz, die Last des Gesundheitswesens durch Vereinbarungen, von denen einige äußerst fragwürdig sind, von der öffentlichen Hand auf den Privatsektor zu verlagern, die Verwirrung rund um die Unterbringung des Ötzi-Museums, die explosionsartige Zunahme an Investitionen in Bozen und darüber hinaus durch den Tycoon Benko, die Handhabung des Landesgesetzes „Raum und Landschaft“ mit seinen vielfältigen und kontinuierlichen Widersprüchen, die jeden Monat die Unzulänglichkeit der Erschaffer dieses Gesetzes ans Licht bringen, sodass ständige Änderungen und Ergänzungen erforderlich sind – all dies zeigt die große Ratlosigkeit, die in diesem Land herrscht.” Das vorliegende Gesetz lasse viele Fragen offen, die zu beantworten wären, wenn der Tourismus zum Wohle aller sein sollte, z.B. inwieweit die Tourismuswerbung den verschiedenen Betriebsformen zugutekomme und wie viel sie dafür einzahlten oder ob von den Dienstleistungen in den Berggebieten (Straßen, Wasser, Energie) neben den Gästen auch die Einheimischen profitierten. Die SVP fordere die Privatisierung der Verkehrsämter von Meran und Bozen, aber solange die Ziele für den Tourismus nicht klar seien, blieben sie besser öffentliche Einrichtungen.

Gerhard Lanz (SVP) bezeichnet in seinem Minderheitenbericht die Bettenobergrenze als einen ersten wichtigen Schritt, um die Entwicklung im Tourismus zu regeln. Der starke Zuwachs an Nächtigungen bringe auch Schattenseiten ans Licht. Die einzigartige Natur- und Kulturlandschaft lasse sich nicht unbegrenzt nutzen, ihre Erhaltung sei Pflicht gegenüber Einheimischen und Gästen. Ein “immer mehr” finde in der Bevölkerung keinen Rückhalt mehr. Auch die häufig zu geringe Wertschöpfung der einzelnen Betriebe rate zu mehr Klasse statt Masse. Wie der jüngste ASTAT-Bericht zeige, habe die Bettenzahl zuletzt vor allem im nichtgewerblichen Bereich zugenommen, und man müsse berücksichtigen, dass der Nebenerwerb des einen Betriebes auch der Haupterwerb des anderen sei – daher müssten alle Betten gezählt werden. “Wir dürfen nicht einfach zusehen, wie sich der Markt ausschließlich von selber entwickelt, sondern sind gefordert, die Antwort in Bezug auf die Nutzung einer limitierten Ressource zu geben. Die Regelung muss den Spagat schaffen zwischen Entwicklungsansprüchen und Notwendigkeiten der bestehenden als auch eventueller neuer Strukturen. Den Ansatz, dass zuerst gezählt werden soll, bevor man etwas regelt, kann ich an dieser Stelle nicht nachvollziehen. Die Auswirkungen sind Tag für Tag ersichtlich. Ich denke uns allen sollte bewusst sein, dass wir im Rahmen dieser Regelungen vordergründig von der limitierten Ressource Natur- und Kulturlandschaft sprechen, also noch nicht davon, wer diese dann, wie auch immer, verwenden, nutzen oder einsetzen darf bzw. soll. Folglich muss die Regelung, welche den Ausgangspunkt für die zukünftige Entwicklung definiert, für sämtliche Sektoren gelten.”