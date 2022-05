Diebin schnappt sich die Rolex – Seniorin erobert sie zurück

Bozen – Eine 80-jährige Seniorin hat am Samstagvormittag in Gries in Bozen auf unglaublich geistesgegenwärtige Weise reagiert. Eine junge Frau hat ihr die Rolex-Armbanduhr vom Handgelenk gerissen und ist in das Auto eines Komplizen gestiegen. Doch die ältere Frau hat sich gewehrt.

Sie ließ ihr Fahrrad fallen, das sie vor sich hergeschoben hatte, und eilte zum Pkw. Das vordere Fenster des Wagens stand offen. Blitzschnell fuhr sie mit der Hand ins Innere des Autos und angelte sich die Uhr zurück.

„Ich frage mich noch immer, wie ich das geschafft habe. Ich weiß es nicht. Doch ich konnte nicht zulassen, die Uhr auf diese Weise zu verlieren. Sie gehörte meinem Mann“, betont die 80-Jährige laut einem Bericht der Zeitung Alto Adige.

Die Seniorin ist überzeugt: Das Diebespaar ging gezielt vor. „Das, was mir passiert ist, könnte jeden passieren“, betont die Frau. Sie möchte andere Bürger warnen und ruft zur Vorsicht auf.

Ihr Fahrrad hatte sie deshalb geschoben, weil ein Reifen geplatzt war. Das Geschäft, wo sie das Rad reparieren lassen wollte, war geschlossen. Nach einem Einkaufsbummel und einem Treffen mit einer Freundin in einer Bar schob sie das Fahrrad wieder nach Hause – bis es zu dem unerfreulichen Zwischenfall kam.

Die mutmaßliche Diebin war ungefähr 25 Jahre alt, von relativ robuster Statur und sie trug weiße Kleidung. Sie ging auf die 80-Jährige zu und fragte nach dem Weg. Die Seniorin bemerkte, dass die junge Frau ihr immer näher rückte. Dann erklärte sie, dass sie Arbeit suche. Schließlich soll sie die Seniorin sogar aufgefordert haben, ihr einen Kuss auf die Wange zu geben. Außerdem kannte die Unbekannte den Vornamen der älteren Frau.

Der 80-Jährigen wurde die Begegnung immer unheimlicher. Als sie sich zurückziehen wollte, hielt sie die junge Frau am Arm fest. Gleichzeitig hatte diese es geschafft, den Verschluss der Armbanduhr zu öffnen. Dann suchte sie das Weite.

Ohne lang zu überlegen, eilte die Seniorin hinterher. Am Steuer des weißen Autos, in das die Diebin gestiegen ist, saß ein junger Mann. An das Modell des Wagens kann sich die ältere Frau nicht mehr genau erinnern. Alles ging sehr schnell.

Das Pärchen ergriff im Wagen die Flucht. Passanten hatten bemerkt, dass etwas nicht stimmte, und gingen auf die Seniorin zu. Diese konnte noch immer kaum fassen, was eben passiert war. Die 80-Jährige ruft vor allem ältere Personen zur Vorsicht auf, wenn sie allein auf der Straße unterwegs sind.