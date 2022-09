Dieser Weg ist zu schmal für uns beide!

Bozen – Vor kurzem hat sich Volksanwältin Gabriele Morandell mit der Landesrätin für Raumentwicklung und Landschaft, Maria Hochgruber Kuenzer getroffen, um über das Thema der Elektrofahrräder auf Wanderwegen und in Naturparks zu sprechen.

„Immer wieder wenden sich Wanderer an uns und beschweren sich über die Elektrofahrräder auf schmalen Hochgebirgswegen oder auf steilen Berggipfeln. Das rücksichtslose Fahren ohne Geschwindigkeitsbegrenzung stellt eine Gefahr für alle anderen dar, die am Berg unterwegs sind und nicht sofort zur Seite springen können,“ so Morandell. „Die BürgerInnen erkundigen sich immer wieder über Regelungen und Vorschriften und sind sehr verwundert, dass es grundsätzlich nur sehr wenige Strecken gibt, auf denen das Fahrradfahren verboten ist.“

Landesrätin Kuenzer erklärte in der Aussprache, dass durch die verstärkte Präsenz der E-Bikes in der Natur und Landschaft auch die Belastung der Wanderwege stark zugenommen hat. Dementsprechend ist der Aufwand für die Wegehaltung in den Schutzgebieten gestiegen. Somit wird es notwendig sein, Maßnahmen zum Wohle der Natur und Landschaft, aber auch für ein gutes Miteinander von Wanderern und Radlern zu entwickeln und entsprechend umzusetzen. Bevor an weitere Regelungen und Strafen gedacht wird, wäre es sehr wichtig, dass alle Beteiligten zu diesem Thema sensibilisiert werden“, so Kuenzer. „Fahren auf Forststraßen ist sicherlich in Ordnung, aber das Befahren von engen Wanderwegen sollten wir vermeiden.“

Landesrätin Kuenzer und Volksanwältin Morandell regen als gemeinsames Ergebnis ihrer Aussprache einen runden Tisch mit der Forstbehörde, Vertretern der Naturparks, des Tourismus, der Gemeinden und der betroffenen Verbände an, um gemeinsam Schritte zu setzen, um den gegenseitigen Respekt zu erhöhen und die Sensibilität für unsere Landschaft zu stärken.