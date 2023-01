Dornauer unterstützt Karner bei Zurückweisungsrichtlinie

Tirols SPÖ-Landeshauptmannstellvertreter Georg Dornauer unterstützt Innenminister Gerhard Karner sowie Bundeskanzler Karl Nehammer (beide ÖVP) in ihrer Forderung zur Schaffung einer Zurückweisungsrichtlinie auf EU-Ebene, um die Asylanträge zu verringern. Dies sagte Dornauer der APA am Dienstag nach einem Treffen mit Karner in Wien. Er habe dem Minister seine politische Unterstützung zugesichert, auch wenn es rechtlich schwierig sein möge.

Dornauer liegt damit offenbar nicht auf einer Linie mit Tirols Landeshauptmann und Karner-Parteifreund Anton Mattle (ÖVP). Dieser hatte sich vergangene Woche skeptisch bis ablehnend bezüglich einer solchen Zurückweisungsrichtlinie auf EU-Ebene gezeigt. Er sei “eher der Meinung”, dass man an den Eingängen von Europa Zentren schaffen solle, in denen die Erstbefragung durchgeführt werde, ob jemand eine Chance auf ein positives Asylverfahren hat oder nicht, meinte Mattle bei einem Pressegespräch.

Bei einer Zurückweisungsrichtlinie wären Einzelfallprüfungen nicht mehr erforderlich. Mit einer solchen Richtlinie würden die Zurückweisungen ohne Asylantragsprüfung in Fällen ermöglicht, in denen ohnehin keine Aussicht auf Asyl bestehe, so die Argumentation der ÖVP-Regierungsspitze im Bund.

Der Innenminister habe im Gespräch “klar zum Ausdruck gebracht, dass es weiterführende EU-Richtlinien benötige”, ließ unterdessen Dornauer, der im Bundesland für die Flüchtlingsagenden zuständig ist, wissen. Man müsse alles daran setzen, dass sich “offenkundige Wirtschaftsflüchtlinge mit keinerlei Aussicht auf einen positiven Asylstatus”, nicht mehr auf die Reise nach Europa machen, untermauerte der SPÖ-Politiker das Ansinnen der ÖVP-Regierungsspitze bzw. des Ressortchefs. Man wolle die Migrationsbewegungen nach Europa stoppen und dem Schlepperwesen rigoros Einhalt gebieten, demonstrierte Dornauer Einigkeit mit Karner.