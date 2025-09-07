Drei Tote bei russischen Luftangriffen auf Kiew

Von: APA/AFP/Reuters/dpa

Bei neuen russischen Luftangriffen auf Ukraines Hauptstadt Kiew sind in der Nacht auf Sonntag laut örtlichen Behörden drei Menschen getötet worden, darunter eine junge Frau und ein Säugling. 18 weitere Menschen wurden verletzt, hieß es. Mehrere Gebäude gerieten in Brand, darunter offenbar auch der Regierungssitz im zentralen Bezirk Petschersk. Bereits am Samstag hatten russische Attacken auf die nordostukrainische Region Sumy lokalen Angaben zufolge ein Todesopfer gefordert.

Reporter berichteten aus dem Zentrum von Kiew, dass Rauch aufstieg. Der Angriff begann laut Bürgermeister Vitali Klitschko mit Drohnen, gefolgt von Raketen. Zudem sei eine ältere Frau in einem Luftschutzraum ums Leben gekommen. Unter den Verletzten, die ins Krankenhaus eingeliefert worden seien, sei auch eine schwangere Frau. Außerdem seien mehrere Wohnhäuser in verschiedenen Stadtteilen teils schwer beschädigt worden.

Im westlichen Bezirk Swjatoschynskyj wurden laut Klitschko mehrere Stockwerke eines neunstöckigen Wohnhauses teilweise zerstört. Herabfallende Drohnentrümmer hätten zudem Brände in weiteren Wohngebäuden ausgelöst. Russland greife “absichtlich und bewusst zivile Ziele” an, erklärte der Chef der Militärverwaltung der Hauptstadt, Timur Tkatschenko.

Explosionen auch in anderen ukrainischen Städten

Auch aus anderen Städten wurden Angriffe gemeldet. Explosionen gab es demnach zudem in Odessa, Charkiw, Dnipro, Krementschuk, Saporischschja und Krywyj Rih. In Odessa griffen Drohnen Wohngebäude und andere zivile Infrastruktur an, wie das Nachrichtenportal “The Kyiv Independent” unter Berufung auf den Gouverneur des Gebiets berichtete. In Krywyj Rih seien ebenfalls Ziele der Verkehrs- und Infrastruktur im Stadtgebiet getroffen worden.

Im zentralukrainischen Kremntschuk kam es nach Dutzenden Explosionen zu Stromausfällen, wie die Behörden mitteilten. In der südlichen Schwarzmeerhafenstadt Odessa seien zivile Infrastruktur und Wohngebäude beschädigt worden. Auch die Stadt Saporischschja im Südosten der Ukraine wurde örtlichen Behörden zufolge von der russischen Armee attackiert. Bei einem Drohnenangriff seien mindestens 15 Menschen verletzt worden, vier davon hätten ins Krankenhaus eingeliefert werden müssen, erklärte der Leiter der Militärverwaltung der Region, Iwan Fedorow. Dazu veröffentlichte er Fotos von zerstörten Wohngebäuden.

Ein Toter bei Angriffen auf Sumy

Bei einem russischen Angriff auf die nordostukrainische Region Sumy wurde örtlichen Behörden zufolge am Samstag ein Mensch getötet. Bei dem Angriff auf den Ortsrand des Dorfes Putywyl habe es zudem Verletzte gegeben, darunter ein neunjähriges Kind, erklärte der Militärgouverneur der Region, Oleh Grygorow, am Abend im Onlinedienst Telegram. In der südlichen Schwarzmeerregion Krasnodar löste ein Drohnenangriff nach Angaben der örtlichen Behörden einen Brand in der Ölraffinerie Ilsky aus.

Die Angaben ließen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen. Eine russische Stellungnahme lag zunächst nicht vor. Beide Seiten bestreiten, bei Angriffen gezielt Zivilisten ins Visier zu nehmen.

Russland vermeldet ukrainische Angriffe

Russland meldete ebenfalls neue ukrainische Angriffe. Die Luftabwehr habe in der Nacht 69 ukrainische Drohnen zerstört, berichtete die russische Nachrichtenagentur RIA am Sonntag unter Berufung auf das Verteidigungsministerium. In der südlichen Schwarzmeerregion Krasnodar löste ein Drohnenangriff nach Angaben der örtlichen Behörden einen Brand in der Ölraffinerie Ilsky aus.

Ukraine meldet wieder Angriff auf russische Ölpipeline Druschba

Die Ukraine griff zudem nach eigenen Angaben in der russischen Region Brjansk erneut die Ölpipeline Druschba an. Der Kommandant der ukrainischen Drohnenstreitkräfte, Robert Browdi, teilt auf dem Kurznachrichtendienst Telegram mit, die Pipeline sei dabei durch einen Brand erheblich beschädigt worden. Über die Transitleitung werden Ungarn und die Slowakei mit russischem Öl versorgt.

Die Ukraine hatte die Pipeline bereits mehrfach attackiert, was zu Unterbrechungen der Lieferungen in die beiden EU-Staaten geführt hat. Im Gegensatz zu den meisten anderen EU-Ländern sind die Slowakei und Ungarn weiterhin stark von russischem Öl abhängig, das sie über die Pipeline aus der Sowjetzeit beziehen. Beide Länder unterhalten trotz des Ukraine-Krieges und der EU-Sanktionen engere Beziehungen zu Russland.

Polen setzte Luftwaffe in Alarmbereitschaft

Angesichts der Angriffe in der Westukraine versetzte das benachbarte Polen seine Luftwaffe in Bereitschaft, um die Sicherheit des eigenen Luftraums zu gewährleisten. Polen und seine Verbündeten entsandten Militärflugzeuge im Grenzgebiet. “Polnische und verbündete Flugzeuge operieren in unserem Luftraum, während bodengestützte Luftverteidigungs- und Radaraufklärungssysteme in höchste Bereitschaft versetzt sind”, teilt das operative Kommando der polnischen Streitkräfte in der Nacht auf Sonntag mit.

Seit dreieinhalb Jahren Krieg

Russland führt seit mehr als dreieinhalb Jahren einen vernichtenden Angriffskrieg gegen die Ukraine. Umgekehrt nehmen die ukrainischen Verteidiger auch immer wieder Ziele im Nachbarland ins Visier und attackieren vor allem Energieanlagen. Die Opfer in der Zivilbevölkerung und das Ausmaß der Schäden in der Ukraine sind allerdings um ein Vielfaches größer als in Russland. Die Forderungen, die Kreml-Chef Wladimir Putin im Gegenzug für ein Ende des von ihm begonnen Angriffskriegs stellt, kommen einer vollständigen Kapitulation der Ukraine gleich.