Dreitägige Präsidentenwahl in Ägypten beginnt

Vom Gaza-Krieg überschattet startet am Sonntag in Ägypten die Präsidentenwahl. Es wird erwartet, dass Amtsinhaber Abdel Fattah al-Sisi die Wahl in dem bevölkerungsreichsten Land der arabischen Welt erneut für sich entscheiden wird. Die nach Medienangaben rund 67 Millionen Wahlberechtigten sind aufgerufen, bis Dienstagabend ihre Stimmen abzugeben. Das Ergebnis soll am 18. Dezember verkündet werden.

Al-Sisi war nach einem Militärputsch im Jahr 2013 an die Macht gekommen und regiert das Land seitdem mit harter Hand. Seit Ausbruch des Gaza-Kriegs erhält er trotz der andauerenden Wirtschaftskrise wieder mehr Zuspruch. Al-Sisi hatte Israel mehrmals vor einer Vertreibung der Bevölkerung des Gazastreifens gewarnt. Der Grenzübergang Rafah an der Grenze zu Ägypten ist Gazas wichtigster Übergang zur Außenwelt.