Drohne nahe ukrainischem Flugzeug in Leipzig

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Am Leipziger Flughafen ist eine Drohne nach Angaben eines NATO-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gesichtet worden. Die Polizei habe das Fluggerät in der Nacht gesichert. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen von Mittwochfrüh sollen an der Drohne Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein, zuvor berichtete die “Bild”-Zeitung über den Vorfall.

Der Flughafen Leipzig/Halle stellte in der Nacht den Flugbetrieb ein. Mehrere Maschinen, unter anderem eine Passagiermaschine, wurden laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Leipzig umgeleitet. Die Polizei sprach von einem “sicherheitsrelevanten Vorfall”. Der Nordbereich ist seit den frühen Morgenstunden wieder in Betrieb. Die Südpiste ist für die Ermittlungen derzeit noch gesperrt.