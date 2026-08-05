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Eine Drohne fliegt in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle.

Drohne nahe ukrainischem Flugzeug in Leipzig

Mittwoch, 05. August 2026 | 10:41 Uhr
Eine Drohne fliegt in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle.
APA/APA/dpa/Jan Woitas
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Von: importer

Am Leipziger Flughafen ist eine Drohne nach Angaben eines NATO-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gesichtet worden. Die Polizei habe das Fluggerät in der Nacht gesichert. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen von Mittwochfrüh sollen an der Drohne Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein, zuvor berichtete die “Bild”-Zeitung über den Vorfall.

Der Flughafen Leipzig/Halle stellte in der Nacht den Flugbetrieb ein. Mehrere Maschinen, unter anderem eine Passagiermaschine, wurden laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Leipzig umgeleitet. Die Polizei sprach von einem “sicherheitsrelevanten Vorfall”. Der Nordbereich ist seit den frühen Morgenstunden wieder in Betrieb. Die Südpiste ist für die Ermittlungen derzeit noch gesperrt.

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Eine Drohne fliegt in der Nähe des Flughafens Leipzig/Halle.
APA/APA/dpa/Jan Woitas
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Am Leipziger Flughafen ist eine Drohne nach Angaben eines NATO-Sprechers in der Nähe eines ukrainischen Flugzeugs gesichtet worden. Die Polizei habe das Fluggerät in der Nacht gesichert. Nach Informationen aus Sicherheitskreisen von Mittwochfrüh sollen an der Drohne Sprengstoff und ein Zünder befestigt gewesen sein, zuvor berichtete die “Bild”-Zeitung über den Vorfall.

Der Flughafen Leipzig/Halle stellte in der Nacht den Flugbetrieb ein. Mehrere Maschinen, unter anderem eine Passagiermaschine, wurden laut einer Mitteilung der Polizeidirektion Leipzig umgeleitet. Die Polizei sprach von einem “sicherheitsrelevanten Vorfall”. Der Nordbereich ist seit den frühen Morgenstunden wieder in Betrieb. Die Südpiste ist für die Ermittlungen derzeit noch gesperrt.

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