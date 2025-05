Dutzende Tote bei israelischen Angriffen in Gaza

Von: APA/AFP

Bei erneuten israelischen Angriffen und Artilleriebeschuss im Gazastreifen sind nach palästinensischen Angaben am frühen Donnerstagmorgen mindestens 34 Menschen getötet worden. In der südlichen Stadt Khan Younis seien nach einem Angriff 13 Menschen tot “aus den Trümmern geborgen worden”, teilte Zivilschutzsprecher Mahmoud Bassal am Donnerstag mit. Bei sechs weiteren Angriffen im gesamten Gazastreifen wurden demnach mindestens 21 weitere Menschen getötet.

Die Hamas und mit ihr verbündete Kämpfer hatten bei ihrem Großangriff auf Israel am 7. Oktober 2023 rund 1.200 Menschen getötet und 251 Menschen als Geiseln in den Gazastreifen verschleppt. 57 Geiseln befinden sich weiterhin in der Gewalt der Islamisten, mindestens 34 von ihnen sind nach Angaben der israelischen Armee bereits tot.

Als Reaktion auf den Hamas-Überfall geht Israel massiv militärisch im Gazastreifen vor. Dabei wurden nach Angaben des von der Hamas kontrollierten Gesundheitsministeriums, die nicht unabhängig überprüft werden können, bisher mehr als 52.900 Menschen getötet. Hilfsorganisationen machen immer wieder auf die schlechte humanitäre Lage im Gazastreifen aufmerksam und kritisieren die Grenzblockade durch Israel, die es aktuell unmöglich macht, Hilfslieferungen, Medikamente oder Treibstoff in die Region zu liefern.