Ecuador: Stichwahl um Präsidentenamt beendet

Von: APA/Reuters

In Ecuador ist am Sonntag (Ortszeit) die mit Spannung erwartete Stichwahl um das Präsidentenamt zu Ende gegangen. Der amtierende Präsident Daniel Noboa und die linksgerichtete Anwältin Luisa Gonzalez lieferten sich ein knappes Rennen. Die Wahllokale schlossen planmäßig um 17.00 Uhr (Ortszeit, 00.00 MESZ). Laut der Vorsitzenden der Wahlbehörde, Diana Atamaint, verlief die Abstimmung ohne sicherheitsrelevante Zwischenfälle, die Wahlbeteiligung lag bei rund 84 Prozent.

Beide Kandidaten hatten im Vorfeld angekündigt, entschieden gegen die zunehmende Drogenkriminalität im Land vorzugehen. Das Thema Sicherheit dominierte die Wahlauseinandersetzung – Ecuador kämpft seit Jahren mit einer Welle der Gewalt, die auf das Erstarken krimineller Gruppen zurückgeht, die mit mexikanischen Kartellen und der albanischen Mafia in Verbindung stehen.

Der 37-jährige Noboa war 2023 gewählt worden

Noboa, ein 37-jähriger Unternehmer und politischer Quereinsteiger, war erst 2023 gewählt worden, um die Amtszeit seines Vorgängers zu beenden. Mit seinem “Phoenix”-Sicherheitsplan – darunter verstärkte Militäreinsätze, schärfere Kontrollen an Häfen und mehr Drogen- sowie Waffenbeschlagnahmungen – hat er laut eigenen Angaben eine Reduktion der Gewaltverbrechen um 15 Prozent erreicht.

Gonzalez, die politische Ziehschülerin des früheren Präsidenten Rafael Correa, warb hingegen für eine Rückkehr zu den sozialpolitischen Programmen der 2000er-Jahre. Sie versprach, im Fall eines Wahlsiegs 20.000 zusätzliche Polizisten einzusetzen und betonte, dass unter Noboa keine nachhaltigen Fortschritte erzielt worden seien. Ihr Wahlsieg würde sie zur ersten gewählten Präsidentin des südamerikanischen Landes machen.

Knappes Ergebnis erwartet

Ein offizielles Ergebnis wird erst nach vollständiger Auszählung erwartet. Die Wahl gilt als extrem knapp – bereits im ersten Wahlgang im Februar lagen Noboa und Gonzalez nur rund 16.700 Stimmen auseinander.

Während Noboa den Wahltag mit seiner Familie in der Küstenstadt Olón verbrachte, gab Gonzalez ihre Stimme in der Provinz Manabí ab und hielt sich anschließend in Quito auf. Beide Lager hatten zehntausende Wahlbeobachter mobilisiert und zur Wachsamkeit gegenüber möglichem Wahlbetrug aufgerufen.