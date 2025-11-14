Aktuelle Seite: Home > Politik > Ein Toter bei russischem Angriff auf Kiew
Ein Toter bei russischem Angriff auf Kiew

Freitag, 14. November 2025 | 05:43 Uhr
Massiver russischer Angriff auf Kiew
APA/APA/AFP/SERGEI SUPINSKY
Von: APA/Reuters

Bei einem russischen Angriff auf Kiew ist ein Mensch getötet worden. Mindestens 15 Menschen seien verletzt worden, erklärte der ukrainische Rettungsdienst am Freitag im Onlinedienst Telegram. Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko bezeichnete den Angriff auf Kiew zuvor als “massiv”. Teile des Heizungsnetzes wurden Klitschko zufolge beschädigt. In einigen Gebäuden funktioniere die Heizung nicht. Auch bei der Strom- und Wasserversorgung könne es Probleme geben.

Nach Angaben der örtlichen Militärverwaltung zielten Raketen und Drohnen auf wichtige Infrastruktureinrichtungen in Kiew. “Die Russen greifen Wohngebäude an”, erklärte der Chef der örtlichen Militärverwaltung, Tymur Tkaschenko, in Onlinenetzwerken. Fast jeder Bezirk sei von den Angriffen betroffen. Journalisten der Nachrichtenagentur AFP berichteten von Explosionen in der Stadt.

Russland, das im Februar 2022 den Angriffskrieg gegen die Ukraine begonnen hatte, hat in den vergangenen Monaten die Angriffe auf Kiew verstärkt. Moskau nimmt dabei insbesondere ukrainische Energieanlagen und das Eisenbahnnetz ins Visier, aber auch Wohngebiete.

