Ein Toter bei russischem Drohnenangriff in der Ukraine

Von: APA/dpa/Reuters

Bei einem russischen Drohnenangriff auf die ukrainische Großstadt Dnipro sind laut Behörden mindestens ein Mensch getötet und fünf weitere verletzt worden. Es seien mehrere Brände ausgebrochen, teilte der Militärgouverneur des südostukrainischen Gebiets, Serhij Lyssak, mit. Er berichtete von weiteren fünf Verletzten in der Stadt Nikopol bei einem Drohnenangriff. Von den insgesamt zehn Verletzten in dem Gebiet werden demnach acht im Krankenhaus behandelt und zwei ambulant.

Die ukrainische Flugabwehr meldete in der Früh insgesamt 64 nächtliche russische Drohnenangriffe im Land, deutlich weniger als in den vergangenen Tagen. 36 dieser Flugobjekte seien zerstört worden, teilten die Luftstreitkräfte mit. Es habe auch 23 Einschläge an zehn verschiedenen Orten gegeben. Details gab es nicht. Bei fünf Drohnen habe es sich um Attrappen ohne Sprengstoff gehandelt, hieß es.

Russland: 122 Flugobjekte abgefangen

Auch das Verteidigungsministerium in Moskau meldete in der Früh neue ukrainische Drohnenattacken. Insgesamt seien 122 Flugobjekte in der Nacht abgefangen worden, darunter im Moskauer Gebiet und vor allem in der Region Brjansk an der Grenze zur Ukraine. In Woronesch berichteten Behörden vom Einschlag von Teilen einer abgeschossenen Drohne in einen Wohnblock. Drei Jugendliche seien dabei verletzt worden. Schäden meldeten auch Behörden in den Regionen Kaluga und Smolensk, wo auch insgesamt zwei Menschen verletzt worden seien.

Russland führt seit mehr als drei Jahren einen zerstörerischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Das attackierte Land wehrt sich dabei auch mit Drohnenangriffen im russischen Hinterland.

Nato bereitet Verlegung von Patriot-Systemen in Ukraine vor

Die NATO bereitet unterdessen die rasche Verlegung weiterer Patriot-Flugabwehrsysteme in die Ukraine vor. “Die Anweisung lautet, so schnell wie möglich zu handeln”, sagt der ranghöchste NATO-Militär, Alexus Grynkewich, auf einer Konferenz in der deutschen Stadt Wiesbaden. Die Vorbereitungen liefen in enger Zusammenarbeit mit Deutschland.

Der frühere russische Präsident Dmitri Medwedew forderte am Donnerstag eine umfassende Antwort auf den nach seinen Worten vom Westen geführten Krieg gegen sein Land und schloss dabei auch präventive Schläge nicht aus. Man müsse entsprechend handeln und mit voller Härte antworten, zitierte die amtliche Nachrichtenagentur TASS den Vize-Chef des russischen Sicherheitsrates. Zugleich wies Medwedew Äußerungen westlicher Politiker zurück, wonach Russland Europa angreifen könnte.