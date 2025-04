Eklat bei STF-Kandidatenvorstellung Villanders

Von: Ivd

Villanders – Die Süd-Tiroler Freiheit Villanders blickt mit Stolz auf eine gelungene Kandidatenvorstellung für die anstehenden Gemeindewahlen am 4. Mai zurück. Mehr als 200 Bürger strömten zur Veranstaltung – der Saal war bis auf den letzten Platz gefüllt. Die Stimmung war laut STF klar: „Die Menschen wollen eine Alternative und setzen auf frischen Wind! Deswegen war an diesem Abend auch die Nervosität des SVP-Bürgermeisters und seiner Parteikollegen deutlich zu spüren – zu Recht, denn die Süd-Tiroler Freiheit ist in Villanders zur ernstzunehmenden Alternative geworden.“

Den Auftakt des Abends bildete ein eindrucksvoller Motivationsfilm, gefolgt von der Begrüßung durch die Ortsobfrau der Süd-Tiroler Freiheit Villanders, Martina Prast, und der Programmvorstellung durch den Villanderer Landtagsabgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit, Hannes Rabensteiner. Danach trat Karl Gruber, Bürgermeisterkandidat der Süd-Tiroler Freiheit, vor die Menge und präsentierte sich als bürgernah, lösungsorientiert und bereit, Verantwortung zu übernehmen. Im Anschluss stellten sich die Gemeinderatskandidaten vor.

„In der anschließenden Diskussion bewies Bürgermeisterkandidat Karl Gruber, dass er nicht nur ein Kandidat mit Visionen ist, sondern auch mit Fakten, Haltung und Hausverstand überzeugt. Er antwortete auf jede Frage aus dem Publikum souverän, konkret und ohne Ausflüchte – genau so, wie es sich die Bürger von einem zukünftigen Bürgermeister erwarten“, so die STF.

Ein besonderer Höhepunkt des Abends war die Anwesenheit des Landtagsabgeordneten der Süd-Tiroler Freiheit, Sven Knoll, der den Kandidaten persönlich großes Lob überbrachte und ihnen die volle Unterstützung der Süd-Tiroler Freiheit zusicherte.

Auch Vertreter der SVP Villanders und der amtierende Bürgermeister Walter Baumgartner waren anwesend. „Als eine Frage aus dem Publikum an den amtierenden Bürgermeister gerichtet wurde, wollte dieser dreist die Gelegenheit nutzen, um eine Wahlkampfrede zu schwingen und gegen die Süd-Tiroler Freiheit zu hetzen“, berichtet die Oppositionspatei. Rabensteiner, der auch die Moderation des Abends übernommen hat, erinnerte ihn infolgedessen daran, auf die Frage zu antworten und seine Wahlkampfrede auf die Kandidatenvorstellung der SVP zu verschieben. „Daraufhin verlor ein Vertreter der SVP komplett die Fassung und begann lautstark zu protestieren“, berichtet die STF.

Die Situation spitzte sich weiter zu, als ein Bürger sich kritisch äußerte. Die Süd-Tiroler Freiheit beschreibt die Situation so: „Bürgermeister Baumgartner bezichtigte ihn der Lüge und meinte, er rede nur Blödsinn. Dieses Verhalten zeigt einmal mehr, wie die SVP vorgeht: Wer kritisiert, wird beleidigt.“

Sie fährt fort: „Gegen 22.30 Uhr, als die offizielle Diskussion beendet und zum anschließenden Umtrunk übergeleitet wurde, kam es erneut zu einer Eskalation seitens der SVP. Ein SVP-Gemeinderat erhob sich ohne Aufforderung und beschuldigte die Süd-Tiroler Freiheit, antidemokratisch zu handeln, weil laut ihm eine Kandidatenvorstellung erst dann beendet werden dürfe, wenn jeder Bürger seine Fragen gestellt habe. Rabensteiner erklärte, dass der Umtrunk bewusst als Gelegenheit für weiterführende Gespräche und Diskussionen organisiert wurde und argumentierte: Ich habe schon viel erlebt, aber so etwas Ungebildetes ist mir noch nie passiert! Wir lassen uns nicht vorschreiben, wann wir eine Veranstaltung, die von uns organisiert wurde, beenden!“ – worauf das Publikum lautstark geklatscht haben soll.

Die Süd-Tiroler Freiheit Villanders bedankt sich bei allen Besuchern herzlich für den erfolgreichen Abend und blickt mit großer Motivation auf die Gemeindewahlen: „Die gewaltige Bürgerbeteiligung, das ehrliche Interesse und der breite Zuspruch zeigen klar: Die Menschen sind bereit für eine Veränderung und stehen hinter uns!“