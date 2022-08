Erdogan glaubt an Kriegsende “am Verhandlungstisch”

Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan setzt weiter auf eine diplomatische Lösung für den Krieg in der Ukraine. “Ich glaube weiter daran, dass der Krieg irgendwann am Verhandlungstisch enden wird. Tatsächlich sehen auch Herr Selenskyj und Herr Guterres das so”, sagte Erdogan laut dem türkischen Präsidialpalast am Donnerstag in Lwiw. Dort hatten sich Erdogan, UNO-Generalsekretär António Guterres und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj zu Gesprächen getroffen.

Man werde die Ergebnisse der Unterhaltungen mit dem russischen Präsidenten Wladimir Putin auswerten, so Erdogan laut Mitteilung weiter. Guterres mahnte nach dem Treffen in der westukrainischen Stadt ein Ende des Krieges an. Er meinte, der diplomatische Erfolg durch das Getreide-Abkommen im Juli sei “nur der Anfang” einer positiven Dynamik. Außerdem forderte der Portugiese den Rückzug aller Truppen rund um das AKW Saporischschja.

“Das Gebiet muss entmilitarisiert werden”, meinte der UNO-General. Erdogan warnte seinerseits vor einer Nuklearkatastrophe. “Wir wollen kein neues Tschernobyl erleben”, erklärte Erdogan. Selenskyj besteht darauf, das Kernkraftwerk zu entmilitarisieren.

Nach Moskauer Warnungen vor einem angeblich geplanten ukrainischen Anschlag auf das Kernkraftwerk warnte der Militärgeheimdienst der Ukraine seinerseits vor einem möglichen russischen Sabotageakt. Die russischen Besatzer hätten unerwartet für Freitag einen arbeitsfreien Tag im größten Atomkraftwerk Europas verkündet, postete der Geheimdienst auf Facebook. Nur die Bedienungsmannschaft solle im AKW verbleiben, allen anderen sei der Zutritt untersagt worden.

Es sei zu befürchten, dass russische Kräfte nach ihrem Beschuss auf das AKW nun “den Einsatz erhöhen” und einen Terroranschlag begehen wollten, hieß es in der Mitteilung. Details wurden nicht genannt – überprüfbar waren die ukrainischen Angaben nicht. Der ukrainische Militärgeheimdienst erwiderte damit spiegelbildlich eine russische Warnung von Donnerstag, wonach die ukrainische Seite für Freitag eine Provokation in dem AKW plane.

Guterres appellierte außerdem an die Kompromissbereitschaft Russlands und der Ukraine, um den Fluss der Getreidetransporte sicherzustellen. Die UNO und die Türkei hatten eine Einigung zwischen den beiden Kriegsgegnern vermittelt, nach der Abtransport von ukrainischem Weizen über das Schwarze Meer wieder aufgenommen wurde. “Es gibt keine Lösung für die globale Nahrungsmittelkrise, ohne den weltweiten Zugriff auf ukrainische und russische Lebensmittel und Dünger sicherzustellen”, so Guterres vor Reportern.

Das Treffen in Lwiw ist für die Vereinten Nationen und die Türkei eine Möglichkeit, knapp ein halbes Jahr nach dem russischen Angriff auf die Ukraine den Einstieg in eine Verhandlungslösung mit der Ukraine auszuloten. UNO-Kreise halten Gespräche der Kriegsparteien über eine Waffenruhe nur dann für möglich, wenn Moskau und Kiew keine Geländegewinne mehr erzielen können und vom Ziel eines Sieges Abstand nehmen. Die Ukraine will aber verlorene Gebiete zurückerobern, auch um Landsleute nicht in der Willkür der russischen Besatzer zu lassen.