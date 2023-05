Erdogan wirft USA Umsturz-Absichten vor

Erdogan will tun, "was die Demokratie erfordert"

Der türkische Präsident Tayyip Erdogan wirft der Opposition im Endspurt des Wahlkampfes vor, ihn mit Hilfe der USA stürzen zu wollen. “Biden hat den Befehl gegeben, Erdogan zu stürzen, das weiß ich. Alle meine Leute wissen das”, sagte der 69-jährige am Samstag bei einer Kundgebung in Istanbul mit Blick auf US-Präsident Joe Biden. Seine Behauptungen belegte er nicht. Ein Sprecher des US-Außenministeriums wies die Vorwürfe des Präsidenten zurück.

“Die Vereinigten Staaten ergreifen bei Wahlen nicht Partei”, sagte der US-Außenamtssprecher. Die US-Regierung werde die Wahl aufmerksam verfolgen. “Unser einziges Interesse gilt dem demokratischen Prozess, der sowohl frei als auch fair sein sollte. Wir vertrauen darauf, dass die türkischen Behörden die Wahl im Einklang mit ihrer langen, stolzen demokratischen Tradition und ihren Gesetzen durchführen werden”, sagte er weiter.

Erdogan hatte seine Anhänger zum gemeinsamen Gebet in der Hagia Sophia in Istanbul aufgerufen. Dabei feierte er die im Jahr 2020 erfolgte Umwidmung der früheren christlichen Kirche in eine Moschee als Erfolg. Erdogans Herausforderer Kemal Kilicdaroglu verzichtete am Samstag auf Wahlkampfveranstaltungen und besuchte lediglich das Mausoleum von Mustafa Kemal Atatürk, dem Gründer der modernen Türkei.

Nach Umfragen liegt Erdogan hinter Kilicdaroglu. Neben dem Präsidenten wird am Sonntag auch das Parlament neu gewählt. Erdogans islamisch-konservative AKP tritt zusammen mit der nationalistischen MHP gegen ein von Kilicdaroglu angeführtes Sechser-Bündnis an. Stärkste Kraft in dem Sextett ist die säkuläre Republikanische Volkspartei CHP von Kilicdaroglu.

Die Wahllokale werden um 07.00 Uhr Mitteleuropäischer Zeit geöffnet und schließen um 16.00 Uhr. Am späten Sonntag könnte es erste Hinweise darauf geben, ob es zu einer Stichwahl um die Präsidentschaft kommen wird. Das ist der Fall, wenn keiner der Kandidaten über 50 Prozent kommt.

Der seit über zwei Jahrzehnten regierende Erdogan ist inzwischen der mächtigste Staatschef der Türkei seit Atatürk. Allerdings hat seine Popularität gelitten, unter anderem unter der hohen Inflation, die die Lebenshaltungskosten für viele Türken drastisch verteuert. Kilicdaroglu hat angekündigt, die Türkei wieder zu einer parlamentarischen Demokratie zu machen, die Befugnisse des Präsidenten zu beschneiden und die Unabhängigkeit der Justiz zu sichern. Zudem will er Friedenssicherung zum zentralen Bestandteil seiner Außenpolitik machen.

Am Freitagabend hatte Erdogan angekündigt, auch im Fall einer Niederlage das Ergebnis der Abstimmung zu akzeptieren. “In der Türkei kommen wir mit demokratischen Mitteln an die Macht”, sagte er in Istanbul. Wenn sich die Nation am Sonntag gegen ihn entscheide, werde er tun, “was die Demokratie erfordert”.

Er gehe jedoch davon aus, dass er für eine weitere Amtszeit gewählt und mit seinem Bündnis auch die Mehrheit im Parlament mit seinen 600 Abgeordneten erringen werde, sagte Erdogan weiter. Die Allianz aus Erdogans islamisch-konservativer AKP, der ultranationalistischen MHP sowie kleineren rechten und islamistischen Parteien werde “jedes Ergebnis aus den Wahlurnen respektieren”, fügte er hinzu.

Erdogan ist seit 2014 Präsident und hat seit der Einführung eines Präsidialsystems 2018 so viel Macht wie nie zuvor. Er kann weitgehend am Parlament vorbei regieren. Kritiker befürchten, dass das Land mit rund 85 Millionen Einwohnern vollends in die Autokratie abgleiten könnte, sollte Erdogan erneut gewinnen. Die Opposition will zum parlamentarischen System zurückkehren.