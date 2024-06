Ergebnis der Parlamentswahl in Indien: Modi siegessicher

Von: APA/dpa

In Indien wird an diesem Dienstag das Ergebnis der Parlamentswahl erwartet. Jüngste Umfragen sagen einen Sieg der Regierungskoalition von Premierminister Narendra Modi voraus, der damit in dritter Amtszeit fünf weitere Jahre regieren könnte. Modi gab sich kurz nach der Schließung der letzten Wahllokale am Wochenende siegessicher: “Ich kann mit Überzeugung sagen, dass eine Rekordzahl an Menschen in Indien für die Wiederwahl der Regierung gestimmt hat.”

Das schrieb der Regierungschef auf der Plattform X. Er hatte die Messlatte für einen Erfolg hoch gehängt: die von seiner BJP geführte Koalition werde mehr als 400 der 543 zur Wahl stehenden Sitze gewinnen und damit ihre Mehrheit ausbauen.

Nach dem Abschluss der mehr als sechs Wochen dauernden Wahl zur Lok Sabha, dem Unterhaus des Parlaments, müssen Hunderte Millionen Stimmen ausgezählt werden. Es war die größte Wahl der Welt – Indien ist das bevölkerungsreichste Land der Erde. Die BJP des 73-jährigen Modi setzt auf einen stark hindu-nationalistischen Kurs.

Kritiker sowie die Opposition fürchten, dass sie im Falle einer erwarteten Wiederwahl versuchen könnte, die Verfassung des südasiatischen Landes zu ändern, um diesen Kurs weiter zu festigen. Abzuwarten bleibt, ob die BJP hierfür ihre Mehrheit im Parlament deutlich ausbauen kann.